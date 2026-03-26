Bir grup arıyla sineği bir şişeye koyuyorlar. Şişenin taban tarafını ışığa doğru, açık olan ağız kısmını da karanlığa doğru yerleştiriyorlar. Arıların hepsi ışık tarafına üşüşüyor ama cam şişe taban onlara yabancı olduğundan çıkmayı başaramıyorlar. Bu arada sinekler şişenin ağzına doluşuyor ve dışarı çıkıp karanlıkta kayboluyor.

Ağzı açık olan şişeden karanlık tarafa tek arı bile gelmiyor.

Arılar ışığa doğru çabalarına devam ederken, insanın aklına arıların akılsızca davrandığı geliyor.

Ancak daha derin düşününce gerçek farklı oluyor. Arıların ne kadar akıllı varlıklar olduğunu da biliyoruz, insanlık adına en değerli besini ürettiklerini de.

Çalışkanlığa gösterilen örneklerde arı başroldedir.

Evet, ışığa doğru yürüyenlerin önünde her zaman engeller olacaktır. Onlar engellere rağmen ışıktan vazgeçmeyenler. Ne tür engel olursa olsun çabalarını sürdürenler ve bu uğurda gerektiğinde ölenlerdir. Yürek, azim, sevgi, dürüstlüktür bunu yaptıran. Kendine saygı topluma saygı gerçeğini hisseden aydınlık insanlar gibi.

Sinekler ilkesiz korkak varlıklardır. Sadece kendi yaşamları söz konusudur. Nerede rahat yaşayacakları bir yer varsa oraya giderler. Hele kara sinekler vardır ki kara para kasası pisliklere benzerler. Şeref haysiyet hak getire!

Onlar sinekten bile yağ çıkarırken, çocukları sineklerden korumak için cibinlik koymaya benzemez böyle kansızlarla mücadele.

Arıyı kovalamak isterseniz savaşır. İğnesini sapladığında öleceğini bilerek savaşır. Ve değerleri için ölür. Ama sinekler kaçar, sonra yılışık halleriyle kovalandığı yere döner, her türlü pisliğin üzerine tüner. Arılar yumurtalarını sadece kovanlarına bırakır, sinekler her yere yumurtlar her yerde ürer. O yüzden ışığa ulaşmak için çabalayan ve ışık saçanlara saygılar sevgiler.

26 MART 2026 MUTLULUK TAKVİMİ

Sokaktaki yaşlı kadından mendil al.

Korna çalma.

Empati yap.



Başka tene bulaşmış

Kirli sabahların var

Senin boyunu aşmış

Büyük günahların var

Bir leke gibi kalsın

Alnında ihanetin

Mahşere dek sürecek

Bendeki bu nefretin

Koptuğu yerde bırak

Bu masal böyle bitsin

Bir zaman her şeyimdin

Artık hiçbir şeyimsin

Hakkı YALÇIN

Şerefsiz kazancın kuluçkasına yatanın horozu bile yumurtlar!

BEKİR SEVGİ

Birçok futbol kulübünde yıllarca kalecilik yapan, Bekir Sevgi'nin "Sevgi'li Kale" isimli kitabı geçti elime. Kitabın kapağında "Üç Direk Arasında Başlayan Hikayem" satırları. Sadece top değil eli kalem tutan bir kalecinin cümlelerini hayranlıkla okudum. "Eline eldiveni mecburen alan bir çocuğun, zamanla o eldivenlerle kaderini tutuşunun hikayesi" diye başlayan satırlarda bir kalecinin yalnızlığı var. "Keşke bir adım daha erken davransaydım dediysen,

herkes giderken kalmayı seçtiysen ya da görünmeden direndiysen bu hikaye seni tanıyor." Bekir Sevgi'nin kitabında oynadığı kulüplerde yaşadığı anılar var, rehber olacak duygular. Ardından da "kalede bekleyenlerden biri olarak teşekkür ederim" diye kitabını bitiriyor. Her futbolcunun ve futbola ilgi duyanların okuması gereken bir kitap. Ben keyif aldım. Çünkü belli ki Bekir Sevgi; kaleci olmanın kaliteli vasıflarına sahip olduğu kadar, uyumak için değil uyanmak için kitap okuyan nadir futbolculardan biri olduğunu belgeliyor.