Hayatın insanlara bahşettiğini insan vahşeti yok ederken, sokak köpekleri telef edilirken, çocuklara canlı sevgisini ve diğer canlıların dünya dengesindeki önemini nasıl öğreteceğiz?Diğer canlıları katlederek mi?

***

Omuzlarında son model tüfekler, bellerinde her türlü kesici alet, ellerinde dürbün ve kurdukları tuzaklarla hayvan katletmenin adı "avcılık sporu!" Spor dediğin yürek işidir, hiçbir sporda böyle bir silahlanma ve kalleş tuzak yoktur.Avcılığı spor olarak kabul eden tek başına ormana dalsın silahsız ve erkekçe! Gücü yetiyorsa istediği kadar hayvan avlasın ama av olmayı da göze alsın!

***

Ormanda bir insanı öldüren hayvan canavar muamelesi görür, öldürülmek üzere izi sürülür.Su içmeye nehre inen geyikleri dürbünlü silahla öldüren insanlara alkış tutulur. Hiçbir hayvan mağarasında insan kafası "süs eşyası" olarak asılamaz ama evlerin salonundaki hayvan kafaları gurur tablosudur.

***

Alaska'da vahşi yaşam süren ailelerin belgeselini izlemiştim de yılda sadece bir geyik avlıyorlardı.Yaşamak için. Evlerine saldıran ayılar için çivisi dışa doğru çakılmış kapılar caydırıcı rol oynuyordu.Ayı kapının önünde homurdanırken bile kimse silah kullanmadı.Sporu da dağda bayırda dolaşarak yapıyorlardı kan akıtarak değil.

***

Buna karşılık başka bir belgesel.Ellerinde dürbünlü tüfekler, korkudan birkaç kişi birlik olup tam teçhizat ava çıkmışlar. Mutlaka başka silahları da var ve bütün mesele bir geyiği avlamak. Geyiği vuruyor bıçakla kalbini söküyorlar, hayvanın kalbinden çıkan kurşun avuçlarında. Parçalama işlemi yapılırken geyiğin gözünün arkasındaki yağın tadına bakıyorlar.Bütün bunları kameraya alıyor ve adına "avcılık sporu" diyorlar.Bunun adı; "kana susamak!" Ve insandan daha vahşi bir canlı olmadığını belgelemek.

***

O yüzden hayvanların bulunduğu her yere "dikkat insan var!" diye bir levha asmak gerekiyor.

Hayvanlar bu levhadan bir şey anlamaz zannetmeyin, onlardaki duygu derinliği insanlardan çoktur.

Silahı eline alanın okullara koştuğu bir düzende sokaktaki köpekleri toplamak varken, evlerdeki pompalı tüfeklerin toplanmasına gerek bile yoktur.





6 Mayıs 2026

Rüzgara kapılmış Yaprak gibiyim Sevdalı yüreğim Can çekişiyor Dinlediğim şarkıları Ettiğim duaları İçimdeki yangınları O bilmiyor O bilmiyor Hala eski anılarla Yaşadığımı O bilmiyor Resimlere bakıp bakıp Yalvardığımı Ona vurgun olduğumu Ağlayıp kahrolduğumu Yıkılası gururumu O bilmiyor

Nedenini sor.

Sevdiğine şarkı armağan et.

Mutfak hesabını iyi yap.

Bugün mavi ol.

Hakkı YALÇIN





Yolu ahlaksızlığa düşmeyenler her şekilde ayaktadır.



Ne yazık ki öyle!



Kafka'nın kitaplarındaki sihirli cümlelerin tekini bile kalbimize kazımadan üç paralık şarkılardan aşkı öğreneceğiz öyle mi? Para için soysuz adamların koynuna giren pespaye şöhretlere kurban olacağız da gerçek sanatçıların virane ölümlerine laf olsun diye iç çekeceğiz öyle mi?

Futboldaki renk körlüğü ideolojik bir salgın olacak, sefaletin hasını çekerken kara para kasası pis heriflerin ağız kokusunu çekeceğiz öyle mi? Maden işçilerinin üzerine biber gazı sıkılacak, bankadaki suç mahallinde sorgusuzca dolaşan kabadayının üzerine dokunulmazlık parfümü sıkılacak öyle mi?

Ne yazık ki öyle! Bu ülkede düzen böyle!



