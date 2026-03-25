TOPRAK çanaklardan g ün eşi dünyasına dönüşüp karanlık bir tünele girdi. Bir daha zor çıkar. Kan dökmek kan vermekten değerli sayılırken, Elon Musk gibi haşereler ve Epstein'in sübyancı tayfası için havuzlu villalar Mars'ta el altından satışa çıkarılmıştır.

Onlar dünya nüfusunu kendine göre dizayn eder. Ürettikleri virüslerle yaşlı nüfus, bombalarla çocuklar katledilirken bu sapkın kansızlar viskisini yudumlar, uzaya yolculuk eder! HHH Yakında katran akacaktır denizlerden.

Maviler tamamen okunaksız olacak, dünyamız kararacak, belki sütler bile siyah olacaktır. Ama çocuklar asla güven içinde olmayacaktır. Kendi yasalarını ve zalimliğini gezegeni mahvetmeye tercih edenler tenha köşe mi bırakır çocuklara?

Dünyanın dörtte üçü sudur ama insanlar alçalırken, sular her mevsim birkaç santim yükselirken, dünyadaki karbon miktarını azaltmak için öncelikle silahlanmaya karşı durmak, gerekir de nerde o günler! HHH Bebekler, çocuklar, kadınlar, hastaneler, okullar ve ambulanslar en şerefsiz savaşta bile korunma altındadır ama kimin umurunda! "Bu dünyada kan dökülmedik toprak, katledilmedik çocuk ve kadın bırakmayacağız" felsefesiyle ayakta durmaya çalışan dünyanın en vicdansız ülkesi insanlığın hiçbir tarafında yoktur. "İsrail" der, başka şey demez. Kundağa sarılması gereken bebeklerin kefene sarıldığı bir dünyada onlar savaşın bile şerefini yok eder! HHH Benzin, mazot, doğalgaz hayata egemen olmuştur. Onların yan etkileri topraktır, tohumdur, her şeyden önemlisi hayati ürünlere yansımasıdır. Kalleş bir savaşla hayatın sırları kendini ifşa ederken, güçler dengesinin kimlerden yana olduğunu söylemeye gerek yoktur.

İnsanlar kıtlıkla boğuşurken Amerikalı domuzlar hamburger yer! HHH Ödüllü bir İran filminden özel bir sahne. "16 yaşındaki Amerikalı çocuk İran'da konuk olduğu evde yemekte. Evin sahibi geleneksel bir İran yemeğini Amerikalı çocuğun önüne koyuyor. Çocuk, "ben yemek istemiyorum" diyor. Ev sahibi İranlı harika bir nokta koyuyor. "Ne yani bütün dünyayı yediniz de bunu mu yemek istemiyorsun?" NOT: İranlı ailenin Amerikalı çocuğu doyurma duygusuna karşılık, İranlı bir çocuğun Trump'ın eline düştüğünü hayal edin. Yemin olsun çiğ çiğ yer!

DİPNOT: Bugün öldürmekle var olan zalimlerin yok ettiklerini yarının çocukları hesaplayacak ama o zamana kadar hayatta kalmayı başarırlarsa eğer.