HAKKI YALÇIN
Eklenme Tarihi 08 Mayıs 2026
Eskiden bahar bu kadar gecikmezdi çocuklar için.
Uçurtmalar adına şenlik mevsimiydi bahar. Mavi gökyüzünü severdi en çok. Mavi umuttu gökyüzü özgürlük. O yıllar bulutlar bile daha delikanlıydı. Çocuk yaşta öğrenmiştik; kuşlar gibi de yaşanır böcekler gibi de.
O uçurtmalar gökyüzünde süzülürken bir kuş konardı çocukların parmaklarına. Ağaçların gölgesini sevgiyle sulardı insanlar.
Saygının mimarlığı her karış arsaya apartman diken mühendislikten bin kere değerliydi. O uçurtmalar akşam saatlerinde tenis oynardı kızıl güneşle. Cennetin fragmanları eşliğinde.

Eğilmeyen başları temsil ederdi uçurtma. Kuşların hizasına çıkarken, asil bir ruhla selam çakardı çocuklara. Yeryüzünün resmini çekerken de ipi elinde tutan her çocuğa gözü gibi bakardı.

Her çocuk kendi uçurtmasının kuyruğuna takılırdı heyecanla. Sanki bir merdivenle gökyüzüne çıkılırdı rüzgarın söylediği şarkılarla. O uçurtmayla yükselen çocuklardı da ipi tutan uçurtmaydı belki de.

Çocukların saflığını ve özgürlüğünü elinden alırsanız geriye korkunun ateş çemberi, şiddet ve depresyon kalır. Elde kalanını da yanlış eğitim, torbacılar ve sosyal medya alır. Büyüme kurallarını yalan ve nefret belirlerken çocukluktan geriye hiçbir şey kalmaz!

Hayallerimizi süsleyen uçurtmaları bizler çocuklara bırakamadık.
Onlara nefes alacakları bir arsa bile bırakmadık. Yanlışlarla büyüyen çocuklar sadece yaşlanırlar. Bizler bu hazin manzarayı umarsızca seyrettik. Onları depresyon ilacına ve psikiyatrlara mahkum ettik.

Uçurtmanın değerini bilmeyen çocukların ilham perileri de değişti.
Hayatın öznesi para olduktan sonra insanlık resimlerinin değişmesi gibi.
Kendi çocukları güzel yaşasın diye başka çocukları harcayan büyüklere göz yumuldu.
Çocukların masum oyunlarını paraya kuyruk sallayan zalimler oynuyor artık. "Yağ satarım bal satarım." Sattıkları ruhlar da caba!
Gökyüzü uçurtmaları ve özgür düşleri beklerken, çocuklara uçurtma yapmanın değerini bile öğretemeyen bizler, o çocukların hayatında neredeyiz acaba?

Not: Uçurtmanın çocukların elinden alınması, onların gökyüzüne bakmalarına engel olmaları içindi belki de! Başları yerde olsun, maviyi değil siyahı sevsinler diye!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklar için uçurtma yap.
Annen için hediye al.
Hapishaneye kitap gönder.
Hazıra konma.
Bol su iç.

Gidişin veda değil
Sanki kara sevdaydı
Hasretin kitabı yok
Sitemlerim sanaydı
Kalbimde çığlıklarım
Dinmedi hala acım
Unutamadım seni
Yine sana muhtacım
Hala ateşin yanar
Sevdalı yüreğimde
Zaten suç sende değil
Kör olası gözlerimde
Bir yürek kaldı bende
Hala seni düşünen
Bir yürek kaldı bende
Yalnızlıktan üşüyen
Hakkı YALÇIN

Gökyüzünde bir tane bile uçurtma görmeyen çocukluğum ağlıyor!

YENİ MODA HIRSIZ

Hırsızların yeni sistemi sanal alışveriş markalarının giysileriyle apartmanlara girip ortalığı kolaçan etmek, sonra da gereğini yapmak.
Kapıların kolayca açıldığı sitelerde hırsızlığa davetiye bastıran insanların çokluğu da hırsızların iştahını kabartmaya yetiyor. Hırsıza kilit dayanmıyor da her şeyi hafife alan insanların umarsızlığı mı dayanacak!
Hırsızlar da kapıya dayanıyor, elindeki hazır yemeği bırakıp evi talan edip gidiyor. Bir şeyler gitti mi gider zaten!

