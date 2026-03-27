İnsanlar şöhretin peşinde koşar ama şöhret de insanların peşini ölene kadar bırakmaz. Şöhretin niyetini öğrenmedikçe hayatın anlamını öğrenmek mümkün değildir. Ölüm; şöhretin eksperidir. O yüzden onurlu insanlar için geride şerefli bir isim bırakmak, hayat listesinde hala bir numaradır!

Kendine göre şöhreti olan bir insanın ölümünden sonra söylenen sözler, o insanın kötülüklere yaptığı yatırımın bedelidir. Ölünün arkasından konuşulmaz ama ciğeri yanan ve ekmeğiyle oynanan insanların önüne geçemezsiniz. Ölümden sonra geride kalan en acı miras budur!

Gramofon plakların şöhretleriyle, ahlaki değerleri talan eden şimdiki zamanın "plastik şöhretleri" arasındaki farkı anlamak için, küçük bir karakter tahlili yapmak ve paranın ucunu göstermek yeter. Müzik dünyasında hala şeytanın ipini tutanları ve yetimin öksüzün hakkını yutanları da böyle vedalar bekliyor. Kimseye kalmadı bu dünya onlara da kalmayacak. Onlar da "nasıl bilindiğiyle" sorgulanacak.

Şöhretin sırnaşıkları da boldur şöhrete sırnaşmanın yolları da. Bu ülkede paralı askerlik bile şöhretli bir züppe için çıkarıldı. Nice yürekli delikanlı memleketi için borcunu öderken, ayrıcalıklı beyler birkaç bin dolarla meseleyi hallettiler. Sonrasında şöhretini kullanan pespaye adamların ve onlara arka çıkanların hacmi genişledi.

Şöhretin yan etkileri de vardır. Dışarıdan bakıldığında kurban olunan insanlar, aslında kendilerine imrenen insanları kurban eder. Kimi burnundan çeker hayatı, kimi soysuz yalanlarıyla insanları kendine çeker. Şöhret travması bir ülkenin sonunu hazırlar. Kültürünü yok eder, kaliteye ve bilgiye yönelmenin önünü keser. Unutulmasın ki kazayı seyretmek, kaza yapanlardan daha çok etkiler trafiği.

Kalbi kasıklarında atan kadın şöhretler de boldur. Arkalarında kapı gibi sosyal medyaları vardır. "Şu sıralar sevgilim yok!" mesajları anında karşılık bulur. Nafaka pespayelerinin bile şöhretine kurban olanlar varken ve kara paranın şöhreti sınırları aşmışken şerefsiz paranın lafı mı olur!

Sadece sanat dünyasındaki şöhretleri işaret etmek yetmez, spor dünyasındaki şöhretlerin keyfine kahyalık yapan düzende ne hale düştüklerini görüyoruz. Medyada nereden çıktıkları belli olmayan şahısların gazeteci etiketiyle milyon dolarları nasıl kazandıklarını sorgulayan yok. Ama emin olun ki onların da ödeyeceği bedel olacaktır! Herkesin tabutu elde taşınıyor olsa da önemli olan yüreklerde taşınmaktır!

MUTLULUK TAKVİMİ

Alacaklı kal.

Şöhrete özenme.

Evde kahve iç.

Yine de pozitif düşün.

Kudurdu kalleşlik

Namertlik moda

Para için ruhunu

Satanı gördüm

Nasılsa bana

Dokunmaz deyip

Yılanın koynunda

Yatanı gördüm

Neyin Brutus'u Neyin Sezar'ı

Bebelere tüfek

Çatanı gördüm

Şimdi dört yanımız

Bir can pazarı

Katilin elinden

Tutanı gördüm

Hakkı YALÇIN

Kansızlara diyet önerisi; 'yetimin öksüzün hakkını yemeyin!'

ONLAR KALMADI!

Eski yılların asaletine kurban olayım. Bundan 15 yıl önce rahmetli Tarık Akan, gelmiş geçmiş en yakışıklı sinema oyuncusu seçilmişti de oralı bile olmamıştı. Şimdi zibidi şöhretlere böyle bir apolet versinler, bütün gün İstanbul semalarında helikopterle dolaşır, akşam da burnunun ucundaki beyaz tozları temizler! Paraya doymayan kadınlar da sosyal medyada attıkları zarfa karşılık bekler!