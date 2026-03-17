Futbolun da bir dili var. Fenerbahçe'nin ligin altındaki Karagümrük'e namağlup apoletini bile bırakmasının bir tanımı var. "Gönüllü mağlup!" O yüzden takımın puan cetvelindeki konumu kadar saha içindeki ruhsuz mücadelesi irdelenmeli.

Sürekli hakemlerden dert yanıp, futbolcuları bir kez olsun eleştirmeyi düşünmeyenler yıllardır aynı bedeli ödüyorlar. O formaya kurban olması gerekenler, takımı kurban etmekten ne zaman vazgeçecekler? Sabotaj komploları sahanın içinde gerçekleşiyor olamaz mı? Bu kulübün başındakiler imitasyon açıklamaları bırakıp büyük resme bakmalı! Çıkmadık candan umut kesilmez, sakatların iyileşmesiyle bir geri dönüş de imkansız değil ama takıma ait olma duygusu ayağa kalkmadıkça ne söylesek boş!

Galatasaray'ın hedefe kilitlenmiş bir duruşu var. Başakşehir karşısında özellikle ilk yarıda futbol adına ortaya bir şey koymasa da ikinci yarıda inatçı duruşunu skora yansıttı. Takımın yakından takip edilme tedirginliğinden uzaklaştığını söylemek mümkün ama henüz lig bitmedi. Ve en tehlikeli anonslar aceleye getirilmiş anonslardır!

Beşiktaş, Ankara'da 10 kişilik rakip karşısında futbol adına hiçbir şey üretmeden kazandı. Maçtan akılda kalan tek görüntü Orkun Kökçü'nün attığı harika gol. Beşiktaş'ın ikinci yarıda verdiği pozisyonlarla 2 puan bırakması işten bile değilse, bu takımda sistemin yokluğu sorgulanmalıdır!

Trabzonspor ligin en özel ve şaşırtıcı takımı olmayı sürdürüyor. Sadakat ve takım aşkının özne olduğunu, Onuachu'nun varlığının çok şey ifade ettiğini söylerken, Fatih Tekke'nin takım yaratma projesinin alkışlanması gerektiğini de hatırlatalım.