canlı ölümüne kadar hayattadır. İyiliğin her katta değeri vardır. Bunun bedeli ölüme hazır yaşamaktır. Herkes bilmelidir ki insanların yaşarken dünyadan çaldıklarını geri alacaktır ölüm.

***

Bir kefenin içinde cansız bir bedenin asla dönüp de ödeştirmeye fırsat bulamayacağı günahlar için, her fırsatta kendisini hissettiren ölüm.Bazıları paranın tatlı dünyasında hiç ölmeyeceğini sanır ya aslında en çok onları bekler ölüm.

***

Hayat künyesini insanların yüreğine kazıyan birinin geride bıraktığı izlerin derinliğidir ölüm. Hayal defterinde ölümsüzlük yazanlar sakın ola yüklü hesabına güvenmesin. Kıyametin hali vakti yerindedir. Ne çek kabul eder ne rüşvet. Ahirette tahsilat başka!

***

İnsanlığın tarafını tutmakla, kötülüğün saflarını tutmak arasında, tercih yapmakta zorlananlar imanını ve vicdanını yitirmiş demektir. Çuvalla parası olanlar altın tabutla gömülse ne yazar. Hiçbir ölü kefeni yırtamaz!

***

Başkalarının alın terini içenlerin ecel terleri ipek mendille silinse ne yazar! Hayat denilen sınavda soruları çalsalar nafile! "Hak yiyen affedilir mi?" sorusunun cevap şıkkı tektir.

***

Bu dünyada adaletsizliğe kazık çakan insandır. Oysa insanın yaradılışında kesintisiz adalet vardır.Kul hakkı yemek insanın hayata attığı en acımasız imzadır. O yüzden ölümün en çok hesap soracağı gerçeklerden biridir, insanların lokmasına göz dikip ekmeğiyle oynamak!

***

İnsan gibi yaşayıp ölmekten daha onurlu ne olabilir ki, dizüstü yaşamayı insanlık sayanlara inat!Bugün isimlerinin önüne hangi sükseli apoleti yüklerse yüklesinler, herkesin son adıdır ölüm. Allah ölümün bile hayırlısını nasip etsin insana, şereflisini. Çünkü parayla kazanılmayan şeref bazen ölümle kazanılır.Çünkü herkesin tabutu el üstünde taşınırken asıl mesele yüreklerde taşınmaktır ve herkese nasip olmaz!O yüzden güzel insanların yüzündeki güzelliği ölüm bile alamaz.

***

Hayat kimsede alacağını bırakmaz!

Hele mesele çocuklarsa! Ölene kadar çocuk sevgisiyle kalın, ölüm emzirmesin çocukları, onlara iyi bakın! Hiç olmazsa gözlerinizi açın da "yaşayan ölü" dedikleri zaman sizleri örnek göstermesinler!

MUTLULUK TAKVİMİ

İyi düşünmek için sebep yarat.

Aç insanı geri çevirme.

Kaybettiklerini kazanmaya çalış.

Benden aldıklarını

Hesabıma yazdın da

Bir kere hatırımı

Sormadın bana hayat



Ucundan kenarından

Tutunamadım sana

Bir bardak çay içimi

Durmadın bende hayat



Yanlışlara sattın

Doğrularımı

Bir gün sen de bensiz

Kalırsın hayat

Ben seni ölümle

Aldatıyorum

En fazla canımı

Alırsın hayat

Hakkı YALÇIN

Zengin olmaya karar verenler de önce gönlünden başlasın işe!

İnsanlık

Sürekli maziden bahsediyorsam sebepsiz değil. Sabahları dedikoduya değil, günaydına açılan pencereler.

Pencerelerin önünde menekşeler.

İki balkon arasına kardeşliği asan insanlar. Komşusu aç yatarken tok yatmaktan utanan hayatın can kardeşleri. Yakası güllü zaman.

Komşuluktan bahsediyorum. Yere düşeni tekmeleyen değil, ayağa kaldıranların çoğaldığı, şimdilerde pek bulamadığımız insanlıktan bahsediyorum.