HAKKI YALÇIN

hakki.yalcin@takvim.com.tr

Memleketim!

Eklenme Tarihi 13 Mart 2026

Haysiyet; babadan kalma ceketi giyer, kapitalizm bir giydiğini bir daha giymez. Haysiyet; organlarını insanlığa bağışlar, kapitalizm insanların üzerindeki yorganı çeker organlarını çalar. Bebekleri kundağında çocukları okullarında katleder! Sonra da şerefsizce "ben bilmiyorum" der.
Kapitalizm böyle cellatları yargılayacak gücü yok eder, çünkü cümlesinin kanı bozuktur.

***

Kapitalizmin öznesi paradır, sömürüdür, talandır, insanlıkla hiçbir ilgisi yoktur. Kapitalizm can ister kan ister. Trump gibi bir şeytanın başkan olmasını ister! Amerika ne zaman itibarını kaybetse, çözümü kendine ait olmayan topraklara saldırmakta arar. Atom bombasını kullanma şerefine nail olan dünyanın en büyük kapitalistine bir daha sorarım. "Hangi ülkenin sizin kadar kirli tarihi var?"

***

Amerika'nın kongresi, senatosu vardır, başkanlık sistemi vardır. Sözde dünyanın en demokratik ülkesidir. Ama utanç verici başkanlarıyla sanık konumundadır. Çünkü Amerikan başkanlarında zerre kadar insanlık duygusu olmadığını katlettikleri çocuklarla görüyoruz. Amerika'nın senatosu da kongre üyeleri de muhteşem seyirciler olarak manzarayı izliyor.
       Amerika her zaman ikili oynar. İran'a saldırırken her tarafa gözdağı verir. Yunan adına adaları silahlandırır, sınırımıza tanklar yığar, zanneder ki güneş sadece kendisi için doğar. Bu dünya ne faşistler, diktatörler görmüştür de onları kendi kanları boğar.

***

Dünyanın en büyük zorbası Amerika ve tasmasını elinde tuttuğu İsrail'in vahşeti Ortadoğu'yu otlak yapmak isteyenlerin projesi, dünyanın başına bela olduklarının da belgesidir. İnsanlık safarisine çıkmış şerefsiz avcıların keyfi yerindeyken vurulacak ne kaldı geriye?
Planların kalan kısmının uygulanması mı? İnsanlığı küçük düşüren büyük örgütler dünyanın seyrini değiştirdi diye bizler haritamızı değiştirmek isteyenlere boyun eğecek değiliz.

***

Unutulmasın ki, bu dünya Amerika'yı sırtında taşımayı bildiği gibi sırtından atmayı da bilir. Yeter ki birimiz hepimiz için duygusunu yeniden ayağa kaldıralım. En acımasız düşmanlar bile sevgiyle yenilir, dirençle ve bütünlükle. Amerika ve İsrail gibi ülkelere cesaret veren "ülkelerin içidir" çünkü!
       O yüzden onların nasıl böcek olduklarını göstermek için öncelikle kendi içimizde bir dönüşüme ihtiyacımız var. Çünkü bizim kardeşlikten, milli birlik ve ülke bütünlüğünden başka gerçeğimiz yok!

***

Bayrağımızı gördüğümüz yerde yüreğimizin dalgalanması şanımızdandır. Memleket sevdamızın iliklerimize kadar işlemesi de çocukluğumuzdan kalan en anlamlı gerçeğimiz.
       İnsanların birbirine nefretle baktığı düzende sürekli olarak nostaljiyi işaret ediyorsam var bir sebebi. Çünkü gençliğimden beri en sevdiğim şarkıdır. "Bir başkadır benim memleketim."


13 MART 2026 MUTLULUK TAKVİMİ
Huzurevinde iftar ver.
Lösemili çocuklar için bağış yap.
Sorgula.

Gözlerinde doğar
Benim güneşim
Sen benim umudum
Sevdamsın ülkem
Kader arkadaşım
Sevgilim eşim
Sen benim sıcacık
Soframsın ülkem
Elimin nasırı
Alnımın teri
Sen bir ekmek kadar
Kutsalsın ülkem
Güneşli umudum
İnancım davam
Sen benim bitmeyen
Kavgamsın ülkem
Hakkı YALÇIN

Kötülük bazı insanların kanına işlemiştir, onlarda vicdan yoktur.

HİÇ ŞÜPHESİZ!
Bir delikanlı fırına giriyor, askıda 100 ekmeğin parasını ödüyor, o sırada yaşlı bir amca geliyor ve ekmeğin sadece yarısını alıyor.
Arkadaşım soruyor, "niye yarım ekmek amca?" Yaşlı amcanın cevabı; "bugünlük bana bu kadarı yeter!" Böyle amcalar son kuşlar. Milyonlarca dolarla gözü doymayan sırtlanlar o amcanın yarım ekmeğini bile araklar!

