Galatasaray'ın sezon sonu manzaraları görkemli sahnelerle doluyken, Fenerbahçe'ye bu sezon da hüsran kaldı. Pazar gecesi Galatasaray dirençli bir mücadele içinde şampiyonluğun canlı gösterisindeydi, Fenerbahçe geceyi aldatmanın ölü provasında! İki takım arasında inanç farkı kadar kaliteli adam farkı da skora yansıdı.

Galatasaray adına galibiyet tohumunu çimlerin üzerine serpen yine Osimhen'di. Elindeki sargıdan korkanlara inat geceyi ayaklarında ve dizinde taşıdı, galibiyeti omuzlarında. Sane'yi de tırnak içine alıyorum. Sihirli sol ayak resitali bu romantik Aslan'a ait.

Uğrunda savaşmadığın aşk senin değildir. Fenerbahçe kendine yakışan bir yenilgi alırken, gecenin sonucu korkakların ölümünü andırıyor. Görelim bakalım bu saatten sonra "dış yapı masalıyla" kim kimi kandırıyor?

Bazılarının Fenerbahçe formasını bedenine uygun "kıyafet" zannetmesiyle, bazılarının buna müsaade etmesi arasındaki ortaklığın bedelidir bunlar!

Ali Koç'un alacaklarına mahsuben hibe ettiği 90 milyon dolar, sözde 'yabancı' özde 'yalancı' transferlere gittiyse, gitmesi gereken başkan, teknik adam ve birçok futbolcunun da o kulüpte yeri yoktur. Eğer kalırlarsa gözyaşı şişesi ambalaj işine davam!

Kazanmak yürek ve cesaret işidir.

Şampiyonluk da heves değil tutkudur.

Galatasaray masal gibi kutlamalara hazırlanırken, Fenerbahçe harcadığı yılların derdine yansın! Hala dış güçlere 'veryansın' edenler böyle bir başkana ve futbolculara sahip çıkıyorsa, onlar da bir zahmet uyansın artık!