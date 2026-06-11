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***Her insan gibi onun da göğüs kafesi daralır mı? Korkarak mı uyanır gece yarıları, yastığının altında gümüş saplı bir hançer mi vardır, otomatik silah mı? Hiç nane yemiş midir? Sırtından para kazandığı insanlardan bir tanesini bile bir gün sırtında taşımayı düşünmüş müdür?
***Alnının teri var mevcut mudur, sadece hindi gibi kabaran koltuk altı mı terler? Safran saçlarını dağıtan rüzgara ana avrat söver mi? Arka cebinde tarak mı taşır? Kahvesini cehennem aleviyle mi pişirirler? Islak kumsallarda ayak izleri kalmış mıdır yoksa Gazze bebekleri için getirdiği gemilerin güvertesinde mi yürür? Konuşurken etrafa kan sıçrattığının farkında mıdır?
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Bir pedofili, bir sapkın, acımasız bir katilin zerre kadar insani duygusu olduğunu hiç sanmıyorum. Faşist olmayı seviyor, hümanist asla. Aynanın karşısında küstah pozları seviyor yontulmayı asla! O yüzden acizliğini saldırganlıkla örtbas ederken, insani değerleri yürürlükten kaldırıyor. Belki de daha sık deri değiştiremediği için çıldırıyor! NOT: Tüm kainat çocukların kalbinde yaşar soytarıların dilinde değil.
11 HAZİRAN 2026
Mutluluk Takvimi
Bilgi sahibi olmadan konuşma.
Kalp şeklinde kurabiye yap.
Vicdanın sesi açık kalsın.
Seviyorum dediğim
Kimseyi unutmadım
Hala saklıyorum
Emanetlerini
Onlar beni öldürdüyse
Canları sağolsun
Kitaplar yazmaz zaten
Sevda şehitlerini
Ne zaman aklıma gelseler
İçimde buruk bir sevinç
Hepsini saygıyla anarım
Biri hariç
Herkesin hayatında
Sırtına hançer saplayan
Biri vardır mutlaka
Hakkı YALÇIN
Ahlaksızlığa zarf atan mektubun içinde yazılanı da okuyacaktır!
Duymuyoruz!
Sokaklara, denizlere atılan plastikler yüzlerce yıl doğada yaşıyor. Tabiatın ananın canına okuyor üstelik. Bu demektir ki insanlar çocuklarının ömrünü plastiklere veriyor. "Benimle oynamayın" diyor toprak ana. "Sizlerin baharınızı alırım yazınızı alırım. Zifiri karanlıklar bırakır mavinizi beyazını alırım." Duymuyoruz.
Basit çözüm!
Bir işyerinde ekonomik kriz konulu bir yarışma düzenlendi. "En kolay tasarruf yolu üretene 10 bin dolar! ödül" Yarışmayı genç bir girişimci kazandı. 10 bin dolarlık ödülün bin dolara düşürülmesini önerdiği için. Bakmayın karmaşık hallerine hayat basit denklemlerle doludur.