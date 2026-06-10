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HAKKI YALÇIN
HAKKI YALÇIN
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Beyin ölümü!

Eklenme Tarihi 10 Haziran 2026

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Acıları doyuran bir hayatta insanların açlığını bastırmak için birbirini yemesi gerekmiyor. O yüzden insani görevleri üstlenmek hepimizin görevi olmalı ama geçti o günler!

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Kaygılı bir ruh hali var insanlarda, saygılı duruşların önemi kalmadı. Gemisini kurtaran kaptan rolleri figüranlıkla eşdeğer. "Nerde benim periskop!"

***

Bir adamla tanıştım da ekranlarda her gün konuşup hiçbir şey anlatmayan cahillere inat, kitap gibi konuştu. "Üzerinizi silkeleyin saygınızı yeniden kazanın" dedi. "Dolar yükseliyor diye alçalmayın, kriz geliyor diye ülkenize sadakatin prizini fişten çekmeyin. Sadece ve sadece adaletli olun" dedi. Daha ne desin! Böyle adamları hafife almanın bedelini çocuklar mı ödesin?

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Mütemadiyen zorba olmak yeni hayat yasası. Kötülüğün ve haram kazancın banka çeklerine ellerini açanlar için hayatın ne derdi var ne tasası. Katilin kiralık olanı paraya para demiyor. Ne diyor? "Emrin olur ağam!" Onların insan canını alma özgürlüğü, düşündüğü için suçlu sayılan insanlarda bile mevcut değil.

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Söylemek istediklerimi ne kadar ifade edebildiğimi ben de bilmiyorum artık. Topraktaki kökünü yaprağına taşıyan çiçeklerden söz etmenin değeri kalmadı. Nostaljiyi modası geçmiş gerçek olarak görenler, önünü görüyor mu acaba? Nostalji geçmişin güzelliklerini geleceğe taşır, teknolojinin kiri de en kolay çocuklara bulaşır.

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Gelecekten beklediğimiz sadece sevgi ve saygının kaybolmamasıydı. Kimler kıydıysa kıydı. O yüzden aydınlık bir gelecek adına çocuklara giriş vizesi verilmiyor artık! Bunun tanımlaması; hedefe kilitli olmakla anahtarı düşürmek arasında sıkışan yolculuktur!

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Nostaljinin düğün arabasıyla teknolojinin cenaze alayı karşı karşıya. Kimin kime yol verdiğini de görüyoruz, paraya kulluk edenleri de! O yüzden insanlığın beyin ölümü gerçekleşmiştir! Böyle bir sistemden geçinen teknoloji eski güzellikleri niye formatlasın! Namuslu insanlar kan kusarken, kara para kasası züppeler vur patlasın çal oynasın!

10 HAZİRAN 2026
Mutluluk Takvimi
Karşındaki insanı can kulağıyla dinle.
Ucuz tatil planı yap.
Şekeri ve tuzu az kullan.

Eli boş gelinmez
Elvedalara
Küllerin mi kaldı
Yakmaya geldin
Katiller döner ya
Suç mahalline
Hatırın mı kaldı
Bakmaya geldin
Üzgünüm
Aynı aşkı iki kere
Kaybetmez insan
Ben bu gözlerde
Daha önce öldüm
Yakanlar da yanar
Aşk meydanında
Seni sade bir törenle
Kalbime gömdüm

Hakkı YALÇIN

Kirli adamların üzerindeki gömlekler ne kadar yıkansa da temiz değildir.

Bekliyoruz!
Amerikan Başkanı Trump'ın barış ve ateşkes sözcüklerine bakıyorum da İran'da okula füze atıp çocukları katleden başkasıydı sanki. "14 günde savaşı bitirip İran'ı yok edeceğim" diyen şizofren unutuldu mu yani? Gazze'deki bebekler için gemileri kıyıya dayayan binlerce insanı katleden adamın nasıl hasta bir ruha sahip olduğunu birileri gördü ve şimdi o akılla konuşturuyorlar ama iş işten geçti! Bir pedofili kendini yeteri kadar ele verdiyse, sahte dili onun günahlarını örtmez. Yaptığı kansızlıklar işlediği cinayetler, her biçimde kendisinden sorulacak hesabı gerektirir! Biz o günü bekliyoruz!

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