***Kabaran dalgalar gibiydi yürekler. Karanfil bakışlı adamlar ölüme selam durdular. Suya, toprağa, özgürlüğe. Sefaletin ve çaresizliğin boynunu bükemediği bir millet ayaktaydı. 1922 yılı Dumlupınar. 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin cennetine koşuyordu güzel insanlarımız. Her birinde yaralı askeri sırtında taşıyan diğer yaralı asker ruhu. Ayaklarında çaputlar, ellerinde derme çatma silahlar, mataralarında alın teri ama yürekler dağ gibi. Gökteki yıldızlar yere inmişti de gözlerinden öpüyordu her birinin. Düşman şaşkın düşman sus pustu! Bir millet uyanıyordu da yeniden yanıyordu söndü zannedilen ateşler. Gün 30 Ağustos'tu.
***
***Geçmişini geleceğine yazdıranlar, geleceğini geçmişinden alanlar kazandı bu zaferi. Bağımsızlığı hissetmenin onuruna, bu toprakların tek sahibinin kim olduğunu göstermek adına. Hiçbir ülkenin askerleri bir savaşta bu kadar anlam kazanmamış, hiçbir ülkenin tarihine böylesine görkemli bir zafer yazılmamıştır. Dünyanın her yerinde bu zaferi bilirler ve 1922 yılından bu yana o fotoğrafların karşısında saygıyla eğilirler.
***
Bu zafer Cumhuriyetimizin kurulması ve mahşere kadar yaşaması için kazanılmıştır. Türkiye haritasını değiştirmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini gelecek nesillere de aktarmak için.
30 AĞUSTOS 2025
Mutluluk Takvimi
Çocuklar adına ağaç dik.
Pencerene bayrağını as.
Bir akvaryumun karşısına geç.
Boş bir kubbede kaldı
O eski hoş sedalar
Gözü yaşlı bir masal
Cumbalı hatıralar
Çocukluğumuz duruyor
Yazlık sinemalarda
Elde kaldı biletler
Hala bizi hatırlayan
Birileri yaşıyorsa
Kalbimize emanetler
Gözlerinden öptük aşkı
Yolda kaldı dilekler
Kulaklarımızda çınlar
O eski kırkbeşlikler
Hakkı YALÇIN
Milyonlarca doların döndüğü Türk futbolunun halini Avrupa'da gördük!
Cumhuriyet'in ilanından sonra İstanbul'da bir resepsiyon verilir. Dünya ülkelerinin elçileri ve ataşeleri de resepsiyona davet edilir. Gece boyunca İngiliz ataşesinin dik bakışları, Mustafa Kemal'in gözünden kaçmaz.
Mustafa Kemal, bu bakışların sırrını öğrenmek için yaverini İngiliz ataşesine gönderir. Yaver gider ve döner, Mustafa Kemal'e şöyle der: "Paşam (Türk askerlerinin Çanakkale'de babasını öldürdüğünü) söyledi."
Bunun üzerine Mustafa Kemal şöyle der: "Git sor bakalım babasının Çanakkale'de ne işi varmış?"