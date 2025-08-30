Memleketsevdasının, bağımsızlık tutkusunun ve en çaresiz zamanlarda bile ülkesi için asker olmanın erdemini o yıllar öğretti bizlere. En çok da Dumlupınar'da 4 gün ölümüne savaşan ve "Zaferi" bayrama dönüştürenler.

***

Kabaran dalgalar gibiydi yürekler. Karanfil bakışlı adamlar ölüme selam durdular. Suya, toprağa, özgürlüğe. Sefaletin ve çaresizliğin boynunu bükemediği bir millet ayaktaydı. 1922 yılı Dumlupınar. 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin cennetine koşuyordu güzel insanlarımız. Her birinde yaralı askeri sırtında taşıyan diğer yaralı asker ruhu. Ayaklarında çaputlar, ellerinde derme çatma silahlar, mataralarında alın teri ama yürekler dağ gibi. Gökteki yıldızlar yere inmişti de gözlerinden öpüyordu her birinin. Düşman şaşkın düşman sus pustu! Bir millet uyanıyordu da yeniden yanıyordu söndü zannedilen ateşler. Gün 30 Ağustos'tu.

***

Onurlu bir nöbetin yolculuğunda, ülkesini düşmana karşı savunmanın en kutsal mertebesindeydi güzel askerlerimiz. İşbirlikçi işgal kuvvetlerine karşı dururken gözlerini kırpmadan ölüme selam çaktılar. Ay gözlerini kaçırdı, Kocatepe'de çınar gibi dimdik duran bir adamın ihtişamından. Askerin biri Türkiye haritasını çizdi toprağa eğildi öptü. Atının üzerinde cennet yüzlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, söyleyecek sözü kalmadığı sanılan bir millet adına haykırıyordu. "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır." İşgalciler İngiliz marka silahları bırakıp kaçarken arkalarına bile bakmadılar. Bir asker Türkiye haritası çizdi toprağa, eğildi öptü. Arkadaşları onu alnından öptü. Düşman ölüydü düşman mahpustu. 1922 Dumlupınar, gün 30 Ağustos'tu.

***

Geçmişini geleceğine yazdıranlar, geleceğini geçmişinden alanlar kazandı bu zaferi. Bağımsızlığı hissetmenin onuruna, bu toprakların tek sahibinin kim olduğunu göstermek adına. Hiçbir ülkenin askerleri bir savaşta bu kadar anlam kazanmamış, hiçbir ülkenin tarihine böylesine görkemli bir zafer yazılmamıştır. Dünyanın her yerinde bu zaferi bilirler ve 1922 yılından bu yana o fotoğrafların karşısında saygıyla eğilirler.

***

Bu zafer Cumhuriyetimizin kurulması ve mahşere kadar yaşaması için kazanılmıştır. Türkiye haritasını değiştirmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini gelecek nesillere de aktarmak için.

30 AĞUSTOS 2025

Mutluluk Takvimi

Çocuklar adına ağaç dik.

Pencerene bayrağını as.

Bir akvaryumun karşısına geç.

Boş bir kubbede kaldı

O eski hoş sedalar

Gözü yaşlı bir masal

Cumbalı hatıralar

Çocukluğumuz duruyor

Yazlık sinemalarda

Elde kaldı biletler

Hala bizi hatırlayan

Birileri yaşıyorsa

Kalbimize emanetler

Gözlerinden öptük aşkı

Yolda kaldı dilekler

Kulaklarımızda çınlar

O eski kırkbeşlikler

Hakkı YALÇIN

Cumhuriyet'in ilanından sonra İstanbul'da bir resepsiyon verilir. Dünya ülkelerinin elçileri ve ataşeleri de resepsiyona davet edilir. Gece boyunca İngiliz ataşesinin dik bakışları, Mustafa Kemal'in gözünden kaçmaz.

Mustafa Kemal, bu bakışların sırrını öğrenmek için yaverini İngiliz ataşesine gönderir. Yaver gider ve döner, Mustafa Kemal'e şöyle der: "Paşam (Türk askerlerinin Çanakkale'de babasını öldürdüğünü) söyledi."

Bunun üzerine Mustafa Kemal şöyle der: "Git sor bakalım babasının Çanakkale'de ne işi varmış?"