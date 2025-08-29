Hayvanlarkonuşabilseydi eminim ki ilk söyleyecekleri söz; "bizim ağzımızı açtırmayın!" olurdu. En çok da yarasalar haykırırdı, özellikle kara para kasalarına. "Suçu bizim üstümüze atacağınıza bir silkelenin bakalım, üzerinizden ne kadar pis kan akacak" notuyla birlikte.

***

Köpekler en çok insanları aşağılayan cümlelerde kendilerinin örnek gösterilmesinden şikayet ederdi. "Sizdeki aşağılık eylemlerin ve saldırganlığın karşılığı ben olamam" cümlesiyle, "bizler köpekliğe yakıştırılan insanlardan bin kere değerliyiz" notuyla birlikte.

***

Kuşların felsefe kokan dokundurmaları kaçınılmaz olurdu kuşkusuz. "Kuş beyinli diye aşağıladığınız bizlerin beyin fırtınası sizlerden daha anlamlı olduğu içindir ki, her kış fırtınalara dayanıyoruz" cümlesiyle ve "kıyamet için sakladığımız tohumlar var yerini bilmek ister misiniz?" notuyla birlikte.

***

Tavukların insanlara sitemi bol olurdu. "Aslında sizlerle tek yumurta ikiziyiz. Kestiğiniz insanları bile "tavuk keser gibi kestik" deyişiniz sebepsiz değildir cümlesiyle ve "bizlerin yaratılışında 21 günde büyütülüp kesilmek yoktu, sizin kanserojen düşleriniz yüzünden evrim geçirdik" notuyla birlikte.

***

Kediler bir vahşeti işaret ederdi."Gözünüzde nankör ve dokuz canlıyız ya bizlerin üzerinden geçen otomobillerinizdeki kan izlerimize göz ucuyla bile bakmıyorsunuz" notuyla birlikte.Timsahlar insanların gözlerine bakıp şöyle derdi; "birbirimizin gözlerini okuyoruz galiba!" "Timsah gözyaşları sizlerin gözyaşlarından daha temiz ve masumdur" notuyla birlikte.

***

Yılandan yayılan gerçekler ibretlik olurdu. "Ölümüne susamış insanlarınıza bile su içerken dokunmadım. Ama sizler süt içen bebekleri bile katlettiniz" derdi.

"Hangimize engerek denmeli?" notuyla birlikte.

***

Ayıların tahrip gücü yüksek cümlelerine hazır olmak gerekirdi."Önüne bak ayı diyerek hakaretin sembolü haline getirdiğiniz bizler, aslında sizlerin ne mal olduğunu gördüğümüz içindir ki, önümüze bakmayı sizlerden iyi biliyoruz" cümlesiyle ve içinizde hayvanların lazımlığı olacak kadar kötü insanlar var" notuyla birlikte.

***

Alfabesi olan tek hayvandır salyangoz, harflerini yollara yazar, okumasını bilene. Ve dünyada hiçbir gerçek hayvanlardan iyi anlatamaz insanları. Onlar insanları sınamak için dünyaya gelmiş canlılar. O yüzden onların susarak anlattıklarını insanlar konuşarak anlatamaz!

29 AĞUSTOS 2025

Mutluluk Takvimi

Uyanmak için kitap oku.

Eski moda şarkıları dinle.

Suyu dikkatli kullan.

Nasır tutmuş ellerim

Cebimde ekmek param

Sadece nefes almak

Benim bütün maceram

Bizim kitabımızda

Aşkı böyle bilmezler

Gönlü zengin olanı

İstanbul'da sevmezler

Hep para pul hep şöhret

Tüm varınız yoğunuz

Aynalara baksaydı

Utanırdı çoğunuz

Hakkı YALÇIN

Dünya kontrolden çıkıyorsa, bilin ki kötülerin işleri rayına girmiştir!

Teşhirci!

Konya'da muayenesine gelen genç kızın kıyafetini beğenmeyip, "teşhirci" diye aşağılayan ve muayeneyi reddeden bir doktorun görüntülerini izledim. Doktorluk mesleğinin nereden nereye geldiğini söylemeye gerek yok. O yüzden o doktorun aslında "kendini teşhir ettiğini" söylesek ne yazar. "Bu meslekte bir zamanlar Hipokrat Yemini diye bir şey vardı" diye hatırlatsak ne olur! Geçti o yıllar!