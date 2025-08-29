***Köpekler en çok insanları aşağılayan cümlelerde kendilerinin örnek gösterilmesinden şikayet ederdi. "Sizdeki aşağılık eylemlerin ve saldırganlığın karşılığı ben olamam" cümlesiyle, "bizler köpekliğe yakıştırılan insanlardan bin kere değerliyiz" notuyla birlikte.
***Kuşların felsefe kokan dokundurmaları kaçınılmaz olurdu kuşkusuz. "Kuş beyinli diye aşağıladığınız bizlerin beyin fırtınası sizlerden daha anlamlı olduğu içindir ki, her kış fırtınalara dayanıyoruz" cümlesiyle ve "kıyamet için sakladığımız tohumlar var yerini bilmek ister misiniz?" notuyla birlikte.
***
***Kediler bir vahşeti işaret ederdi.
"Gözünüzde nankör ve dokuz canlıyız ya bizlerin üzerinden geçen otomobillerinizdeki kan izlerimize göz ucuyla bile bakmıyorsunuz" notuyla birlikte.
Timsahlar insanların gözlerine bakıp şöyle derdi; "birbirimizin gözlerini okuyoruz galiba!" "Timsah gözyaşları sizlerin gözyaşlarından daha temiz ve masumdur" notuyla birlikte.
***
Yılandan yayılan gerçekler ibretlik olurdu. "Ölümüne susamış insanlarınıza bile su içerken dokunmadım. Ama sizler süt içen bebekleri bile katlettiniz" derdi.
"Hangimize engerek denmeli?" notuyla birlikte.
***Ayıların tahrip gücü yüksek cümlelerine hazır olmak gerekirdi.
"Önüne bak ayı diyerek hakaretin sembolü haline getirdiğiniz bizler, aslında sizlerin ne mal olduğunu gördüğümüz içindir ki, önümüze bakmayı sizlerden iyi biliyoruz" cümlesiyle ve içinizde hayvanların lazımlığı olacak kadar kötü insanlar var" notuyla birlikte.
***
Alfabesi olan tek hayvandır salyangoz, harflerini yollara yazar, okumasını bilene. Ve dünyada hiçbir gerçek hayvanlardan iyi anlatamaz insanları. Onlar insanları sınamak için dünyaya gelmiş canlılar. O yüzden onların susarak anlattıklarını insanlar konuşarak anlatamaz!
29 AĞUSTOS 2025
Mutluluk Takvimi
Uyanmak için kitap oku.
Eski moda şarkıları dinle.
Suyu dikkatli kullan.
Nasır tutmuş ellerim
Cebimde ekmek param
Sadece nefes almak
Benim bütün maceram
Bizim kitabımızda
Aşkı böyle bilmezler
Gönlü zengin olanı
İstanbul'da sevmezler
Hep para pul hep şöhret
Tüm varınız yoğunuz
Aynalara baksaydı
Utanırdı çoğunuz
Hakkı YALÇIN
Dünya kontrolden çıkıyorsa, bilin ki kötülerin işleri rayına girmiştir!
Teşhirci!
Konya'da muayenesine gelen genç kızın kıyafetini beğenmeyip, "teşhirci" diye aşağılayan ve muayeneyi reddeden bir doktorun görüntülerini izledim. Doktorluk mesleğinin nereden nereye geldiğini söylemeye gerek yok. O yüzden o doktorun aslında "kendini teşhir ettiğini" söylesek ne yazar. "Bu meslekte bir zamanlar Hipokrat Yemini diye bir şey vardı" diye hatırlatsak ne olur! Geçti o yıllar!