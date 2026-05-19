Ligimizin sezon finali kümede kalma mücadelesi veren takımların gösterdiği duruştu. Son yılların en görkemli duruşu. O yüzden üst katlarda görülmeyeni bizlere gösteren alt kattaki "büyük takımlara" helal olsun. Kalana da düşene de!

***

Geçen yıllara bakınca, bir şampiyon olarak en kalitesiz sezona imza atan Galatasaray, kutlamaları harika bir şekilde yaptı, şimdi önüne bakacak.Onun da elinden çıkaracağı ıskartası çok. Ama çuvalla borcun nasılsa bir hükmü yok, menajerlerden yeni İlkay'lar bekleyecek. Böyle bir anlayışla altyapının ne hükmü olabilir ki!

***

Fenerbahçe'nin işi daha zor.Takımdaki pahalı hurdalara alıcı bulmak zorunda ama her birini elden çıkarmak kolay değil. O yüzden yeni başkanın görevi geçmişi sorgulamak kadar geleceği onarmak. Ayrıca nefret bir savunma biçimi değildir. Takımı baskı altında tutar ve saf tutmayı unutturur. Sadece rakibe yüklenen ve kendi gerçeklerini inkar eden yöneticilik anlayışıyla olanlar ve olacaklar bellidir. O yüzden "aynı nakarat" bıktırıcı ve yıkıcı olacaktır!

***

Neyse, bir sezonu daha kapattık. Sezonun sonunda çok konuşup hiçbir şey anlatamayan yorumcu beyler için kitap aldım. Kara paralı yosmalar için alın teri kokan beyaz mendil. Ortam korkağı hakemlere gözlük aldım.

Disketlerle hiçbir zaman aram olmadı, gül yüzlü çocuklara misket aldım. Kirli teknolojiye yüz vermeyen nostaljik babalara köstekli saat aldım. Futbolcu kılıklı cerahat adamlara merhem aldım. Yöneticilere emzik aldım! Ama sözlerimi geri almadım. Hepsinin arkasındayım!