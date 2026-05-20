mı erken öter vapur düdükleri mi? Bilgiyle uyandıran insanları mı seversiniz, yalanla uyutmayı seçen hödükleri mi? Sıpaların gözlerinin güzelliği mi çeker sizi, ekranda sopa gibi duran oyuncuların trene bakar gibi bakışları mı?

***

Dere kenarında su içmek için eğilen geyikler midir değerli olan, para için iki büklüm eğilen insan denen canlılar mı? Bir giysiyi satın almak için mağazada defalarca deneyenler mi sıkar canınızı, kadınları taciz eden çakalları korumak için her yolu deneyenler mi?

***

Kıt kanaat yaşayan onurlu gazeteciler mi ilginizi çeker, bahis baronlarıyla fingirdeşen kara para yosmaları mı? 30 yıl hapis yatan bir Kürt şairin çektiği acıya mı empati yaparsınız, dolandırma eylemine adı karışan ama 30 saniye bile sorgulanmayan kabadayının güç gösterisine mi sempati duyarsınız?

***

Doktorasını kötülük üzerine yapan ve can almak için bahane arayan zalimlere mi selam verirsiniz, hastasıyla ölüp dirilen ve ücret bile almayan gerçek doktorlara mı?Sokakta çöp toplayan ya da mendil satarak geçinmeye çalışan insanların hikayesini mi dinlersiniz, sosyal medyadaki üç paralık şöhretlerin gecelik öykülerini mi?

***

Hile yapıldığını bile bile hala talih oyunlarına mı güven duyarsınız, "insanın iyisi talihin kötüsünde belli olur" diyen dostlara mı? "Yiğidi öldür hakkını ver" diyenleri mi seversiniz, yiğidi öldürmeden hakkını vermeyi ilke edinen yürekli insanları mı?

***

Annelerin oklavayla açtığı börekleri mi seversiniz, yağma Hasan'ın böreğini mi? Herkesin kayığına binenleri mi tercih edersiniz, küreğini eliyle çeken onurlu emekçileri mi?

***

Hayat bir yol hikayesidir. Biletimiz yoktur ama her durakta resimler vardır. Hayat adına ürün verirken iyiliğe gönül veriyorsanız sizden özeli yok. Çünkü zaman içinde tecrit edilmesi gerekirken, fazlasıyla tercih edilen anlayışın adıdır kötülük. O yüzden tercihinizi attığınız adımlar belirler, bıraktığınız izler. Yeryüzünde arkanız sağlam olabilir ama gökyüzü attığınız her adımı izler!





20 MAYIS 2026

Yaşlı insana öncelik tanı.

Şaka da olsa kimseyi aşağılama.

Balık tut.

İnsan giderken bile Büyük olmalı Nerde saklanır Gözlerde tüten Aşk kalbinden vurulur Sırtından değil Nasıl aklanır Aşkı kirleten İkiniz bir oldunuz Beni sırtımdan vurdunuz İstanbul ve sen Bekle daha söylemedik Son sözümüzü Yüreğim ve ben

Hakkı YALÇIN



Bu meslekte serveti onuruyla ölçülen insanları tanımak benim için şereftir.



Kahraman Ali!



Oturduğum mahallede 9 yaşındaki Murat Ali Akkan, bir kedinin saldırdığı kargayı yaralı olarak kurtardı. Akşam saatleri. Elinde kargayla ne yapacağını şaşırmış halde bakkala koştu, pet şişeyle kargaya suyunu içirdi. "Boş ver Ali" diyenlere karşılık, "ben bir canı kurtarmaya çalışıyorum" diye cevap verdi. Ardından da "ben bunu eve götüreceğim, babamla veterinere gideceğiz" dedi.



Baba Burak Akkan çocuğuyla birlikte geri geldi. Veteriner kapalı. İkisi birlikte bir karton kutu buldular, yiyeceğini ve suyunu kargayla birlikte kutuya koyup, evin balkonuna yerleştirdiler. Ertesi sabah karga öldü. "Bizim Ali" babasıyla birlikte kargayı gömdü, üzerine suyunu döktü ve duasını bile etti. Hayvan sevmeyi ve her cana saygı duymayı büyüklere gösteren "Bizim Ali" alnından öpülmeyi hak etti.