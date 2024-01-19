İSKENDER GÜNEN

HEDEF Türkiye Kupası ve Süper Lig'de üçüncülük… Bu hedeflere ulaşabilmek için çözüm üretmek zorundasınız. Abdullah Avcı, Manisa maçında genç oyunculara şans verdi.

Orta alanda Kerem sol bekte Arif gibi… Maç başlangıcıyla rakibi baskı altına alan ve topa sahip olan Trabzonspor'du.

Fountas'la golü erken buldular.

Rakip kim olursa olsun böylesi maçlarda golü erken bulmak önemli. Fakat hücumda hiçbir üretkenliği olmayan rakip karşısında ise duran toptan baraj hatası kaynaklı yenilen bir gol var. Trabzonspor'un attığı 2. golde ise Enis'in öne mükemmel koşusu ve kafa vuruşu vardı. Enis Trabzonspor'un geleceği olabilecek ve katkı yapabilecek bir genç.

Gelişmeye açık ama mutlak oynamak zorunda!

Şu gerçeği herkes kabul etmeli.

Zorunluluklar yetenekli oyuncuları yıllardır bu takımda ortaya çıkardı. Örnekler kaleci Onur yaşanılan sorun ardından Uğur Can Çakır. Mehmet Ekici aynı yaşanılan sorun ardından Yusuf Yazıcı. O halde gençlere güvenmek ve fazla şans vermek zorundayız.



"Şu gerçeği herkes kabul etmeli. Zorunluluklar yetenekli oyuncuları yıllardır bu takımda ortaya çıkardı."