İSKENDER GÜNEN

BU maçın özeti, büyük takım kimliğiyle sahada yer almak. Uzun bir aradan sonra bir takım olgusu içerisinde sorumluluk alan ve kazanma azmi yüksek coşkulu bir Trabzonspor seyrettiğimizi düşünüyorum.

Doğru bir strateji ve doğru oyuncu tercihleri vardı. Fenerbahçe'nin savunmanın ortasında oluşabilecek sorununu ve orta alanda Fred'in olmayışını Trabzonspor çok iyi değerlendirdi.

Trabzonspor, oyunu geriden başlatırken ilk topları Paul Onuachu'ya atarak rakip alanda çoğalmayı düşündü. Onuachu, Trabzonspor adına sistemin işleyişinin odak noktası oldu. Attığı gol, sonrasında ise faul nedeniyle iptal edilen attığı gol, (bana göre uzaktan yakından faulle ilgisi yok) aldığı her topta rakip savunmayla çok iyi mücadele etti. Eğer kendisine orta alanda bir yardımcı bulsa ilk yarı çok daha farklı bir skor oluşabilirdi.

Art arda gelen iki golden sonra ise oyuncuların morali ve öz güvenleri yükseldi.

Sonuç; beklentilerin aksine ortaya konan oyun, alınan sonuç umarım değişimin başlangıcı olur.