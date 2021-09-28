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  • 28 Eylül 2021, Salı

Mücadeleye alkış lazım

TRABZONSPOR'un topa sahip olduğu ve de baskı kurduğu bir oyun oynandı.
Ama bir takım bu kadar baskı kurduğu maçta ilk yarıda daha üretken olması gerekirdi. Alanyaspor, Bülent Korkmaz'ın gelmesiyle bir değişim içine girdi.
Konuk takım, kaleci Uğurcan'ın hatasından kaynaklı öne geçti. Trabzonspor'un bireysel anlamda yetenekli oyuncuları var. Nwakame, Bakasetas, Hamsik, Djaniny gibi... Alanyaspor, bu oyuncular topla buluştuklarında kademeli bir savunma anlayışı ile bordo-mavililerin silahlarını etkisiz kıldı.
Özellikle ilk yarıda duran topta Cornelius'un attığı golden başka girilen gol pozisyonu yok.

SERKAN İZİN VERMEDİ
İkinci yarı çok daha fazla baskının olduğu ve özellikle oyunun son bölümlerinde Trabzonspor'un sonucu değiştirebilecek gol pozisyonu üretkenliği vardı. Kaleci Serkan, yaptığı başarılı kurtarışlarla bunlara izin vermedi. Bu arada Hüseyin'in ikinci sarı kartla kırmızı kart gördüğü pozisyonda gösterilen kırmızı kart bana göre ağırdı. Liderliğin yakalanacağı bir maçtı ama galibiyet golü gelmeyince bu kez de olmadı. Ancak 10 kişi kalmasına rağmen oyunun son dakikasına kadar mücadele gücü yüksek ve sonucu değiştirmek için elinden geleni yapan bir Trabzonspor gerçeğini kimse göz ardı etmemeli.

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