Uğurcan’ın armağanı

SON yıllarda seyrettiğimiz mücadele gücü yüksek ve de üst düzey temponun olduğu bir maç. Önce Cornelius ile başlayan atak Hamsik'in pası ve atağı başlatan Cornelius ile Trabzonspor daha maçın başında 1-0 öne geçti. Fakat ardından Hugo'nun bilinçsizce yaptığı hareket ve gördüğü kırmızı kart oyunun şeklini değiştirdi. Trabzonspor 10 kişi kaldıktan sonra Avcı'nın Abdullah Ömür'ü dışarı alıp stoper özellikli bir oyuncuyu takıma alması gerekirken Berat'ı stopere çekti. Böyle bir dizilişte Konyaspor'un büyük bir baskı kurduğunu gözlemledik. Bunun sonucunda Konyaspor beraberliği yakaladı.

GERVINHO ATABİLSE...

KONYA'NIN ikinci golü geldikten sonra ise Djaniny öyle bir performans ortaya koydu ki ilk yarıya göre Konyaspor sahasında çoğalan ve de gol pozisyonları üreten bir yapı ortaya çıktı.

Konya savunma oyuncularının büyük hatasından sonra gelen Beraberlik golünün ardından Gervinho'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı an 3. golü atsa 3 puana uzanan taraf Trabzonspor olurdu.

Uğurcan, 4 'ü net 8 kurtarışıyla beraberliği getirdi.

MAÇIN EN iYİSi UĞURCAN

Kurtarışlarıyla takımına 1 puanı kazandırdı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HUGO

Gördüğü kırmızı takımı zor duruma düşürdü.