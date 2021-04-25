Önemli olan 3 puandı

TRABZONSPOR beraberlik serisine nihayet son verdi. Yoğun maç trafiğinde görünen o ki, her takımda fiziksel anlamda düşüşler var. Bu maçta Trabzonspor, ilk kez topa rakibinden daha az sahip oldu.

Topun Karagümrük'te olduğu süreler bir hayli fazla… İlk yarıda birinci ve ikinci bölgede ayağa pasla Trabzonspor ceza sahasına kadar geldiler. Ama Vitor Hugo ve Edgar'ın uyumu Karagümrük'e gol şansı vermedi. Trabzonspor ise topa daha az sahip fakat Djaniny'nin attığı penaltı golünden başka iki net gol pozisyonu üreten taraf oldu. İkinci yarı ise Karagümrük'ün ilk yarıya göre Trabzonspor kalesinde girdiği gol pozisyonlarında kaleci Uğurcan başarılıydı.

DJANINIY FARK YARATTI

Trabzonspor'da Baker, orta alanda pozitif bir oyun ortaya koydu.

Hem oyunun savunma tarafında görevini yerine getirmenin dışında, ofansif anlamda da etkili oldu. Djaniny ise önde sahanın her tarafına giden, rakibi en fazla meşgul eden ve de sonucu değiştiren isimdi.

Takipçiliğiyle de skoru tayin etti.

Bu maçta zorda olsa 3 puan almak büyük önem taşıyordu, bunu da Trabzonspor başardı.

Üzerindeki şanssızlığı kırdı.

MAÇIN EN İYİSİ DJANINIY

Takımına 3 puanı kazandırdı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SERKAN

İstenilen seviyede değil.