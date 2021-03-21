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  • 21 Mart 2021, Pazar

Coşkulu 3 puan

COŞKULU arzulu bir maç başlangıcı... İlk kez ofansif anlamda daha üretken bir Trabzonspor vardı sahada...
Topa daha fazla sahip olmasına rağmen gol pozisyonlarında daha önceki maçlarda üretkenlikten uzaktılar. Ama ilk yarıda hem topa sahip oldular hem de gol pozisyonlarında üretkendiler.
Nwakaeme'nin etkisizliğine rağmen Djaniny ile Ekuban'ın öne çıktığı bir oyun izledik. İlk golde Djaniny'nin getirdiği ve kaleciden dönen topu Ekuban ağlara yuvarladı.
Golden sonra ise yine pozisyon üretkenliği devam etti ama bir türlü devamı gelmedi.
Ankaragücü'nün penaltı ile beraberlik sayısından sonra ise yine bu maçta Trabzonspor'un en etkili ismi olan Djaniny'nin asistinde Ekuban 2-1'i buldu.

EN İYİ DEFANS İKİLİSİ
Üçüncü gol ise Djaniny'nin kişisel becerisiyle geldi... Djaniny gerçekten değişik bir figür.
İkinci yarının özellikle son bölümlerinde Ankaragücü'nün daha etkili olduğu anlar var.
Yapılan oyuncu değişikliklerinin bir takım sorunları beraberinde getirdiği bir gerçek.
Victor Hugo ile Edgar ligin en iyi defans ikilisi... Nwakaeme'yi 90 dakika sahada tutmak yanlış bir tercih olsa gerek. Farklı bir sonuçla 3 haftalık aradan sonra alınan galibiyet gelecek haftalara da olumlu yansıyacaktır.

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Haberler Yazarlar İSKENDER GÜNEN Coşkulu 3 puan
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