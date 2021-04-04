Nisan ayı kader ayı

SİVASSPOR'UN baskı ile başladığı bir 15 dakikalık süreç. Kurulan baskının en büyük nedeni ise Trabzonspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı toplar ve de anlamsız yapılan pas hataları...Bu bölümde, Sivasspor 4 korner atışı kazandı. 15.dakikadan sonra ise rakip alanda pozisyonlar bulmaya çalışan Trabzonspor'un Nwakaeme ve Bakasetas ile gol pozisyonları ürettiği anlar var. Orta alanda Abdulkadir Parmak çoğu kez yalnız kaldı ve de gereği yokken bazı pozisyonlarda topla çıkmaya çalıştı. Orta alanda bütün yük, Bakasetas'ta... Onun da ilk yarı girdiği gol pozisyonları var, oyunu yönlendirmeye çoğu kez çalıştı. Özellikle maçın ikinci yarısında hücumda çoğalmayı gerçekleştiremeyen, üretkenlikten uzak ve de geri dönüşlerde sorunlar baş gösterdi. Bu yüzden Sivasspor'un çok daha etkili olduğu bölümler ortaya çıktı. Dünkü ortaya konulan oyundan sonra bir puan Trabzonspor için kazanç sayılmalı.

Nisan ayında bu maçla başlayan yoğun bir maç trafiği var.

Yani bu ay yapacağınız maçlarda göstereceğiniz performans ligdeki konumunuzu belirleyici olacak.

MAÇIN EN İYİSİ BAKASETAS

Bireysel olarak günün iyilerindendi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ YUSUF SARI

Performansıyla sınıfı geçemedi.