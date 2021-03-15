Hedeften kopmuş!

ABDULLAH Avcı, geldikten sonra oynanan karşılaşmalar göz önüne getirildiğinde Erzurumspor en anlamsız maçtı... Çünkü pas yüzdesi düşük ve pas hataları üst düzeyde bir Trabzonspor izledik. Geçen hafta forma giyen ilk 11'den 5 farklı isimle sahaya çıkmak, bütün dengeleri bozmuş.

Vitor Hugo gibi savunmanın liderliğini yapan bir oyuncunun eksikliği ve de orta alanda mücadele gücü yüksek, rakipten top kazanan ve olumlu top kullanma becerisi olan Berat'tan yoksunluk sorunların yaşanmasına neden oldu.

Orta alanda top rakipteyken mücadeleden uzak bir görüntü ortaya çıktı.

Bakasetas ve de Yunus Mallı, ikisi de aynı bölgenin oyuncusu. Önde Nwakaeme, Ekuban, Djaniny ve de Bakasetas ile Yunus Mallı'nın topa daha fazla sahip olmaları, ayağa daha fazla pas yapmaları gerekiyordu...

Bu 5 isim de top Erzurumspor sahasına geçtiğinde aralarında ki uyumsuzluktan üretkenlikten uzak bir oyun sergilediler.

MAÇIN EN İYİSİ OSMAN

Erzurum'lu oyuncu iyi oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ DJANINY

Trabzon'un golcüsü dün formsuzdu.