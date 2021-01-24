Avcı’nın başarısı

BU maçtan çıkarılacak ders; 74 dakika bir takım bütünselliği içerisinde oyunda üstünlüğü olan ve de rakibe oynama olanağı vermeyen, birlikte harekete eden bir yapı. 2-0'dan sonra ise oyun anlayışından kopma ve bireyselliğe dönme ve ondan sonra rakibin sizin ceza sahanıza daha fazla geldiği anlar... Abdullah Avcı, geldiğinde Trabzonspor'un puanı 6... Bugün gelinen nokta ise 12 maçta kalesinde 7 gol gören ve de 28 puan alan bir yapıya dönüşme hiç tartışmasız bir teknik adama başarısıdır. Dünkü maçta sezon başındaki kadrodan farklı yeni transfer Berat var. Yani aynı kadro ve de sezon başı görüntüsünden çok farklı yapıdaki takım.

PENALTI VERİLMEDİ

Orta alanda Parmak ve Berat dünkü maçta öne çıkan iki isim oldu. Trabzon'un attığı ilk golde Ekuban'ın mükemmel asisti ve de Djaniny ile gelen gol. İkinci golde ise Nwakaeme'nin usta işi bir asisti var.

Son 10 dakikada ise anlamsız bir panik ve telaş. 2. yarı Marlon'a yapılan hareket yüzde yüz penaltı.

VAR'ın devreye girmemesi ise büyük hataydı!

MAÇIN EN İYİSİ PARMAK&BERAT

Orta alanda iyi bir ikili oldular.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TOURE

Eski Trabzonlu defansta aksadı.