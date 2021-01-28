Gelecek için umut verici

DÜNKÜ maçın en başarısız isimleri herhalde hakem triosu ile VAR'dakilerdir. Evet, maçın ilk yarısında Ekuban'ın şutu Ponck'un elinden kornere çıktığı zaman hakem kendi önünde olan çok açık bir pozisyonda penaltı vermedi. Bir başka yanlış ise pozisyonu izlemesi için VAR uyarıda bulunmadı.

Dün ilk yarı temposu düşük pas hatalarının yapıldığı bir kale önü tehlikesinin olduğu bir oyun vardı sahada. İkinci devre ise Trabzonspor, oyunda üstünlüğü ele aldı.

BERAT MÜTHİŞTİ

Başakşehir savunmasının yaptığı büyük hatayı Djaniny değerlendirip takımını öne geçirdi.

Ardından Başakşehir, penaltı ile buna cevap verdi. Orta alanda Berat, bu takımın geleceği.

Bütün ikili mücadeleleri kazandı.

Son dakikalarda Başakşehir'in çok adamla geldiği pozisyonda karşı atak girişiminde doğru yere atılan topta Ekuban ile gelen ikinci gol böylesi bir ortamda kupaya uzanmak Trabzonspor için çok önemli. Trabzonspor camiası için böylesi bir ortamda kupaya uzanmak gelecek için büyük ümitler taşımakta.

MAÇIN EN İYİSİ BERAT

Orta alanda mükemmel oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HAKEMLER

Çok kötü kararlara imza attılar.