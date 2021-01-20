2-3 takviye gerekiyor

PANDEMİ süreci ve yoğun bir maç trafiği… Her takım için zorlu bir süreç.

Taraftarsız bir oyun, bu yüzden şanslar eşit. Karşılaşma başlangıcında Trabzonspor için sorunlarla dolu 15 dakikalık sürede rakip alanda bırakın gol pozisyonu, atak girişimi bile yoktu. 21. dakikada ilk kez organize bir atak, ikili bir oyun ve de ardından Serkan'ın asisti, Nwakaeme ile gelen gol. İlk yarının Trabzonspor adına en olumlu atağı buydu. İkinci yarı, ilk yarıya göre rakip alanda daha fazla görünen taraf Trabzonspor'du. Nwakaeme, ilk yarıya göre daha fazla kenarda topla buluştuğu için etkili getirdiği meşin yuvarlak ve Flavio ile gelen ikinci golden sonra Konya'nın direnci tamamen düştü.

EKSİKLER VAR

Atılan üçüncü gol ise yapılış ve de sonuç anlamında mükemmeldi. 3-1'lik skor ve alınan 3 puan önemli ama sorunları göz ardı etmemek gerekiyor.

Vitor Hugo ve Edgar savunmayı toparlayan iki isim.

Marlon, hala istenilen düzeyde değil. Orta alanda mücadele gücü yüksek ama yaratıcı oyuncu eksikliği var. Her geçen gün Trabzonspor için olumlu oyun ortaya çıkıyor ancak hala daha büyük hedefler için mutlak 2-3 oyuncuya gereksinim duyduğu gerçeği var.