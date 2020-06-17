TRABZONSPOR adına ilk maçta alınan 2-1'lik galibiyetin avantajı olsa da her iki takım için uzun süreli aranın ardından fiziksel anlamda istenilen düzeyde olabilmek gerçekten çok zordu.
Fakat bir başka gerçek var ki;
Trabzonspor mücadele gücü, kazanma azmi ve sorumluluk anlayışlarıyla rakiplerinden bir hayli ileride bir takım. Maçın 6. dakikasında Sörltoh ile gelen golden sonra F.Bahçe topa daha fazla olan taraftı.
Fakat topa sahip olduğu bölge ise ikinci bölgeydi.
PENALTIYI ATLADI!
F.Bahçe'nin golü ise Trabzonspor'un hatası ile geldi.
Trabzonspor'un en büyük özelliği çok kolay gol üretebilen bir takım. Sörloth'a Fenerbahçe ceza sahası içinde Dirar'ın yaptığı hareket de penaltıydı.
Ekuban rakibi en fazla zorlayan isim oldu. Mükemmel dripling ile getirdiği topla Sörloth ile kazanılan gol Trabzonspor'a turu getirdi.
Novak da fişi çekti. Gerek lig gerekse kupada başarıyı getiren en büyük etken Trabzonspor'un bir takım bilincine sahip olması.
Gerçekten böylesi bir ortamda ortaya koydukları mücadele her türlü övgüye değer.
MAÇIN EN İYİSİ: EKUBAN
İki asistiyle galibiyette başrol oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BİLAL
Takımına gerekli katkıyı veremedi.
Rakiplerinden daha önde
TRABZONSPOR adına ilk maçta alınan 2-1'lik galibiyetin avantajı olsa da her iki takım için uzun süreli aranın ardından fiziksel anlamda istenilen düzeyde olabilmek gerçekten çok zordu.
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