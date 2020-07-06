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  • 06 Temmuz 2020, Pazartesi

Oyun değil skor önemli

SON 4 haftaya girilirken dünkü sonuçtan sonra şampiyonluk yarışında iki takım kaldı. Başakşehir'in Antalyaspor maçında aldığı 3 puandan sonra Trabzonspor için yarışın içerisinde olmak adına mutlak kazanılması gereken bir maçtı. Rakip kadro yetersizliği içerisinde olan Galatasaray'dı. Maç öncesi genel kanı Trabzonspor'un bu maç öncesi ağır basan takım olduğuydu.
Maçın başlamasıyla birlikte her iki takımın da savunmalarında sorunlar ortaya çıktı. Kırılma anı ise Feghouli'nin gördüğü kırmızı kart ve sonrasında kazanılan penaltı oldu.

PERDEYİ SOSA AÇTI
Trabzon, Sosa ile öne geçen geçen taraf olmayı başardı.
Böylesi ortamda bir kişi eksik mücadele etmek doğaldır ki son derece zor. Sosa'nın asistiyle gelen Novak'ın golü de ibreyi tamemen bordo-mavililer lehine çevirdi. Maçta son sözü ise Sörloth söyledi.
Şu an oynanan oyundan çok mutlak kazanılması gereken 3 puan büyük önem taşımakta.


MAÇIN EN İYİSi: A.PARMAK
Müthiş bir mücadele ortaya koydu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: FEGHOULI
Gördüğü kart maçın kaderini değiştirdi.

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Haberler Yazarlar İSKENDER GÜNEN Oyun değil skor önemli
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