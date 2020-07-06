Oyun değil skor önemli
Maçın başlamasıyla birlikte her iki takımın da savunmalarında sorunlar ortaya çıktı. Kırılma anı ise Feghouli'nin gördüğü kırmızı kart ve sonrasında kazanılan penaltı oldu.
PERDEYİ SOSA AÇTI
Trabzon, Sosa ile öne geçen geçen taraf olmayı başardı.
Böylesi ortamda bir kişi eksik mücadele etmek doğaldır ki son derece zor. Sosa'nın asistiyle gelen Novak'ın golü de ibreyi tamemen bordo-mavililer lehine çevirdi. Maçta son sözü ise Sörloth söyledi.
Şu an oynanan oyundan çok mutlak kazanılması gereken 3 puan büyük önem taşımakta.
MAÇIN EN İYİSi: A.PARMAK
Müthiş bir mücadele ortaya koydu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: FEGHOULI
Gördüğü kart maçın kaderini değiştirdi.
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