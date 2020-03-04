Trabzonspor 1 adım önde
Çünkü orta alanda kendisine verilen hiçbir destek yoktu. İkinci yarıda ise yine Sörloth sahne aldı.
Rakibin yaptığı büyük hata sonrası Sörloth'la öne geçen Trabzonspor, Fenerbahçe'nin üzerine daha çok gitti.
GOL BULMALILAR...
Ekuban'ın kişisel becerisi ile getirdiği top ve Novak'la farkın ikiye çıkmasından sonra ise topa daha fazla sahip olması gereken Trabzonspor'da anlamsız top kayıpları oldu. Sonrasında gelişen Fenerbahçe atağında Vedat Muriqi hayat öpücüğü veren oyuncu oldu.
2-1'lik sonuç avantajlı bir skor ama ikinci maçta rakip alanda finale gidebilmeniz için mutlak golü bulma zorunluluğu var.
MAÇIN EN İYİSİ: SÖRLOTH
Rakibi çok zorladı. Golünü de attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TOLGA
Pas kalitesi oldukça düşüktü.
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