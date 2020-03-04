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  • 04 Mart 2020, Çarşamba

Trabzonspor 1 adım önde

İayaklı maçlarda kendi sahanızda avantajlı bir skor yakalamanız gerekli. Önemli olan atacağınız gollerden çok yediğiniz gol. Çünkü deplasmanda atılan golü önemi büyük. Maçın ilk yarısında her iki takım için de üretkenlikten uzak bir oyun vardı. İlk yarıda Trabzonspor'da Sörloth'u bir kenar bırakmamız lazım.
Çünkü orta alanda kendisine verilen hiçbir destek yoktu. İkinci yarıda ise yine Sörloth sahne aldı.
Rakibin yaptığı büyük hata sonrası Sörloth'la öne geçen Trabzonspor, Fenerbahçe'nin üzerine daha çok gitti.

GOL BULMALILAR...
Ekuban'ın kişisel becerisi ile getirdiği top ve Novak'la farkın ikiye çıkmasından sonra ise topa daha fazla sahip olması gereken Trabzonspor'da anlamsız top kayıpları oldu. Sonrasında gelişen Fenerbahçe atağında Vedat Muriqi hayat öpücüğü veren oyuncu oldu.
2-1'lik sonuç avantajlı bir skor ama ikinci maçta rakip alanda finale gidebilmeniz için mutlak golü bulma zorunluluğu var.

MAÇIN EN İYİSİ: SÖRLOTH
Rakibi çok zorladı. Golünü de attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TOLGA
Pas kalitesi oldukça düşüktü.
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Haberler Yazarlar İSKENDER GÜNEN Trabzonspor 1 adım önde
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