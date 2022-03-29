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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 29 Mart 2022, Salı

Nafakada değer kaybı telafi edilir

Eşimle 8 yıl önce boşandık. Mahkemenin çocuğumuz için verdiği nafaka yetmiyor, ne yapabilirim?
MAHKEMENİN çocuğunuz için hükmettiği nafaka iştirak nafakasıdır. Mahkeme, kararında iştirak nafakasının yıllık enflasyon oranına göre artırılacağı yönünde karar tesis etmişse, herhangi bir dava açmaksızın eski eşiniz nafakanızı yıllık enflasyon oranına göre artırarak ödeyecektir. Böyle bir düzenleme yapılmamışsa, nafakanın yıllar içindeki değer kaybının telafisi, çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilecektir. Bu davada aile mahkemeleri yetkilidir.

Geçtiğimiz yıl eşimden boşandım. Çocuğumuzun velayeti eşime verildi. Fakat eşim bana çocuğu göstermiyor. Evladımın beni tanımadan büyümesini istemiyorum. Ne yapabilirim? Çocuğumun psikolojisini de düşünüyorum.
MAHKEME kararında belirtilen günlerde çocuğunuzu görmek için icra müdürlüğüne başvurarak cebri icra yoluyla çocuğunuzu görebilirsiniz. Burada önemli olan icra yoluyla çocuk teslimine gidilirken heyette mutlaka bir pedogogun da olmasıdır. Eşiniz çocuğu gösterme konusunda size sürekli zorluk çıkarıyorsa, mahkemeye başvurarak velayetin değiştirilmesini de talep edebilirsiniz

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