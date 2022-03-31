Borçtan ev sahibi sorumlu

Kiracımın 1 senedir aidatını ödemediğini öğrendim. Şimdi site yönetimi bu aidatları benden talep ediyor. Önce kiracımdan talep etmesi gerekmez mi? Birikmiş tüm bu tutarı ben mi ödemek zorunda mıyım?

634 sayılı yasa gereği aidat ödemekle sorumlu olan kişi doğrudan kat malikidir. Kiracı ile kat maliki arasındaki kira sözleşmesi sadece iki tarafı bağlayan bir sözleşme olduğundan, site yönetimini bağlamaz. Bu nedenle site yönetiminin öncelikle kiracıya müracaat etmek gibi bir zorunluluğu olmadığı gibi, kiracıya karşı hiçbir hukuki talepte bulunmasına da gerek yoktur. Kira kontratında aidatı kiracınızın ödeyeceği yönünde bir anlaşmaya vardıysanız, kiracınızın aidatları düzenli bir şekilde ödeyip ödemediğini kontrol etme sorumluluğu da size aittir.

Yoksa site yönetimine kiracınızın ödemediği aidatlardan gecikme faizi ile birlikte sorumlu olursunuz.



Sitemizdeki apartmanlardan birinin en üst katındaki kat maliki, çatıyı teras yaparak kullanıyor. Bizden izin almadı. Buna engel olabilir miyiz?

Çatı da kat mülkiyeti kanunu gereği ortak alandır ve tüm kat maliklerinin açıkça rızası olmadıkça tek bir kat malikine özgülenemez ve bu alana teras vb. yapılar yapılamaz. Böyle bir durumun varlığı halinde kat malikleri kurulunun verdiği yetki ile site veya bina yönetimi tarafından müdahalenin men'i ve ecrimisil davaları açılabilir, yapılmış olan yapılar varsa, değişiklikler varsa eski hale getirilmesi talep edilebilir.