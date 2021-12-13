Asılsız paylaşımı kaldırtabilirsiniz

CİLT bakımı yapan bir güzellik salonu işletiyorum. Memnun kalmayan bir müşteri sosyal medyada hakarete varan paylaşımlar yapmış. Nasıl önlem alırım?

İşyerinizin ticari itibarını korumak hakkınız. Yalan bilgiler içeren, işinizi ve ürünlerinizi karalayan iddialar, gerçek olmayan yorumlar ve hakaretlere karşı çaresiz değilsiniz. Medeni Kanun, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK 9. ve 61. Maddeleri, Türk Ticaret Kanunu 56 ve devamında belirtilen haksız rekabet hükümlerine dayanarak çeşitli hukuki yollara başvurulabilir. Dava süreci oldukça uzundur. Bazen internette yalan haberi yayan kişilerin kimliğini tespit etmek bile yorucudur. İşte bu nedenle hakları ihlal edilen kişilere içeriğin yayından çıkarılmasını talep etme hakkı verilmiştir. Kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebilir. Doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir. Hakim kararını 24 saat içinde verecektir.

■ Üniversite öğrencisiyim. Başarılı olduğum dersin sınavından kaldım. Ne yapabilirim?

Başarılı olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize vermiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.