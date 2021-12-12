Ayıplı mal iade edilir
Tüketicilerin satın aldıkları ürünleri iade hakkı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli oluyor. burada da yasal süre 14 gün. İade hakkınızı bu 14 gün içinde kullanmanız gerekiyor.
Birebir gördüğünüz ve satın aldığınız bir ürünü kural olarak ayıplı mal olmadıkça iade edemiyorsunuz. Fakat alışveriş yapmış olduğunuz şirket kendi politikası gereğince iade hakkı tanıyorsa durum değişir.
Bu nedenle güvenilir ve müşteri memnuniyetini önemseyen şirketlerden alışveriş yapmak son derece önemlidir.
Ürünü aldığınız firmaya durumunuzu anlatın.
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