Bankaların sektörlere sağladığı kaynak bu yılın mayıs itibariyla 26.8 trilyon liraya dayandı. BDDK verilerine göre, sektör bazında bakıldığında, nakdi kredilerde en büyük payı yüzde 23 ile imalat sanayisi aldı. Bu yılın mayıs ayı itibarıyla imalat sanayisine 6 trilyon 53 milyar 21.9 milyon liralık nakdi kredi kullandırıldı. İmalat sanayisi başlığı altında 796 milyar 26 milyon 877 bin lira ile en fazla kredi kullandırılan sektör ise tekstil ve tekstil ürünleri oldu.

Bankaların mayıs kredileri 26.8 trilyon TL'ye ulaştı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

EN ÇOK ARTIŞ İMALATTA

Tekstil ve tekstil ürünlerini, 778 milyar 969 milyon 398 bin lira ile gıda, meşrubat ve tütün, 695 milyar 672 milyon 246 bin lira ile ulaşım araçları takip etti. İmalat sanayisinin ardından nakdi kredilerde en fazla pay alan sektör, yüzde 17'lik pay ve 3 trilyon 95 milyar 198 milyon 128 bin lira ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri" oldu. Bu yılın mayıs ayı itibarıyla sektörel bazda kullandırılan toplam nakdi kredilerde geçen yılın aynı ayına göre değer bazında en fazla artış, 1 trilyon 531 milyar 555 milyon 50 bin lira ile imalat sanayisinde gerçekleşti.