Muğla Menteşe'de yaşayan doğuştan bedensel engelli 26 yaşındaki Yasemin Bozkurt, ilk yıllarda karşılaştığı zorlukları ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle aşarak 2021 yılında girdiği üniversite sınavında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyoloji Bölümü'nü kazandı. Başarılı grafiğiyle çift anadal programına kabul edilen Bozkurt, 2025 yılında sosyolojiyi bölüm birincisi olarak bitirirken, bu yıl da psikoloji bölümünden mezuniyeti hak etti. Sosyoloji eğitiminin toplumun kendisinden beklentilerini anlamasına katkı sağladığını, psikoloji eğitiminin de bu bakış açısını tamamladığını söyledi.

İnsanın kendine inandıktan sonra birçok zorluğun üstesinden gelebileceğini dile getiren Yasemin Bozkurt, "Verdiğiniz mücadele sizi mutlaka ileriye taşıyacaktır. Vazgeçmesinler, ben vazgeçmedim. Çift anadal yapmamın amacı da buydu. Kendimi daha fazla geliştirmek ve insanlara daha fazla dokunabilmek için psikolojiyle yoluma devam ettim." dedi.

Bozkurt, annesinin her zaman yanında olduğunu belirtirken, "Üniversitedeki fiziki engelleri zamanla aştık. Bu süreç, bundan sonraki engelli gençlere de bir yol açacaktır. Sizin yaptığınız küçük mücadele başkası için büyük bir ilham kaynağı olabilir. Kendi hayatınızın iplerini elinize almaktan vazgeçmeyin." diye konuştu. Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zafer Durdu ise "Yasemin'in üniversiteye gelişiyle kampüsteki erişilebilirlik eksikleri daha görünür hale geldi. Yapılan düzenlemelerle birçok alan engelsiz hale getirildi. Öğrenmenin önünde hiçbir engel olmadığını herkese gösterdi." dedi.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam