İmalat sanayisinde istihdamını koruyan firmalara çalışan başına 3 bin 500 lira destek: Süre uzatıldı
İmalat sanayisinde istihdamını koruyan firmalara çalışan başına 3 bin 500 lira destek içeren programda süre uzatıldı. İstihdamı Koruma Destek Programı'nın süresini 3 yıla çıkardıklarını belirten Bakan Işıkhan, '2026-2028 arasında 187.5 milyar lirayı sektörün kullanımına sunacağız' dedi.
İmalat sanayisi için hayata geçirilen İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında destekler tüm hızıyla sürerken, süre uzatımı müjdesi geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, programın süresini 3 yıla çıkardıklarını duyurdu. İmalat sanayisinin üretim gücünü ve istihdamını artırmak, çalışanların emeğini korumak için destek programlarını sürdürdükleri belirten Bakan Işıkhan, İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında, imalat sektöründe çalışan 1 milyon 394 bin 651 sigortalı için nisan, mayıs, haziran ve temmuzda 8.9 milyar lira destek sağladıklarını söyledi. Işıkhan, şunları kaydetti:
BU YIL 51 MİLYAR TL
"Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız. Attığımız yeni adımla birlikte programımızın süresini 3 yıla çıkarıyoruz. 2026-2028 arasında 187.5 milyar lirayı imalat sektörümüzün kullanımına sunacağız. Emeği ve üretimi merkeze alan politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."
ÇALIŞAN BAŞINA 3.500 TL
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KOSGEB ve İŞKUR iş birliğiyle yürütülen program kapsamında tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı gibi belirli sektörlerde korunan her bir istihdam için aylık, 30 prim gün karşılığı 3 bin 500 lira geri ödemesiz performans desteği veriliyor. İşletme başına desteğin üst limiti de KOBİ'ler için 10 milyon 458 bin lira. Büyük işletmelerde ise üst limit bulunmuyor.