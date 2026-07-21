İmalat sanayisi için hayata geçirilen İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında destekler tüm hızıyla sürerken, süre uzatımı müjdesi geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, programın süresini 3 yıla çıkardıklarını duyurdu. İmalat sanayisinin üretim gücünü ve istihdamını artırmak, çalışanların emeğini korumak için destek programlarını sürdürdükleri belirten Bakan Işıkhan, İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında, imalat sektöründe çalışan 1 milyon 394 bin 651 sigortalı için nisan, mayıs, haziran ve temmuzda 8.9 milyar lira destek sağladıklarını söyledi. Işıkhan, şunları kaydetti:

2025 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait ortalama prim gün sayısını 2026 yılında koruyan işletmeler destekten yararlanıyor. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) BU YIL 51 MİLYAR TL "Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız. Attığımız yeni adımla birlikte programımızın süresini 3 yıla çıkarıyoruz. 2026-2028 arasında 187.5 milyar lirayı imalat sektörümüzün kullanımına sunacağız. Emeği ve üretimi merkeze alan politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."