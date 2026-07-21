Türkiye'de erişkin nüfusta görülme sıklığı yüzde 16.6'ya ulaşan diyabette erken tanı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları büyük önem taşıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Engin Gök, "Hareketsiz yaşam, obezite, sağlıksız beslenme, ileri yaş, aile öyküsü, yüksek tansiyon, kan yağlarının yüksekliği, gebelik diyabeti öyküsü ve polikistik over sendromu Tip 2 diyabet gelişimi açısından önemli risk faktörleri arasında yer almaktadır.

Uzmanlar düzenli kan şekeri taramasının önemini vurguluyor. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

Diyabetin dört farklı tipi bulunmaktadır. Diyabetin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan Tip 2 diyabet en sık görülen türdür. Tip 1 diyabet ise bağışıklık sisteminin pankreastaki insülin üreten hücrelere saldırması sonucu gelişir ve yaşam boyu insülin tedavisi gerektirir.