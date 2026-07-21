Tüketici hakem heyetlerine yılın ilk 6 ayında yaklaşık 8.5 milyar lira değerinde 481 bin 613 başvuru yapılırken, bunların 455 bin 500'ü sonuçlandırıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başvuruların yaklaşık yüzde 35'i ayıplı mal, yüzde 29'u da ayıplı hizmet şikayetlerine yönelik oldu.

Tüketici hakem heyetleri 6 ayda 455 bin başvuruyu karara bağladı. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) Ürün bazında bakıldığında, en çok şikayete konu olan ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik başvurular, toplam başvuruların yaklaşık yüzde 18'ini oluşturdu. Bununla birlikte, dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği ürünleri yüzde 15.13, iletişim aboneliği yüzde 6.26, kredi kartları yüzde 5.37 ve sağlık hizmetleri yüzde 3.92 oranlarıyla öne çıktı.