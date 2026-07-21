Tüketici hakem heyetlerine 6 ayda 481 bin başvuru: En çok şikayet giyim ve ayakkabıdan
İlk 6 ayda 481 bin 613 başvuru alan tüketici hakem heyetleri, 455 bin 500’ünü karara bağladı. En çok şikayet ise giyim ve ayakkabı için geldi.
Tüketici hakem heyetlerine yılın ilk 6 ayında yaklaşık 8.5 milyar lira değerinde 481 bin 613 başvuru yapılırken, bunların 455 bin 500'ü sonuçlandırıldı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başvuruların yaklaşık yüzde 35'i ayıplı mal, yüzde 29'u da ayıplı hizmet şikayetlerine yönelik oldu.
Ürün bazında bakıldığında, en çok şikayete konu olan ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik başvurular, toplam başvuruların yaklaşık yüzde 18'ini oluşturdu. Bununla birlikte, dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği ürünleri yüzde 15.13, iletişim aboneliği yüzde 6.26, kredi kartları yüzde 5.37 ve sağlık hizmetleri yüzde 3.92 oranlarıyla öne çıktı.
E-Ticaret alışverişlerine ilişkin başvuruların oranı ise yüzde 5.38 oldu. Sektörel bazda bakıldığında da en çok başvuru 249 bin 240 ve 51.75 oranıyla perakende ticaret sektörüne ilişkin uyuşmazlıklara yönelik oldu. 49 bin 501 başvuru ve yüzde 10.27 oranıyla finansal hizmetler sektörü takip etti.