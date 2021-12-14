Ücretsiz avukattan nasıl yararlanılır?

Eşimden ayrılmak istiyorum. Ücretsiz avukat imkanından nasıl yararlanabilirim?

Hukukumuzda özellikle ekonomik durumu elvermeyenlerin de hak arama özgürlüğünün bir güvencesi olarak 'adli yardım' kurumu mevcuttur. Adli yardım, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 334. Maddesi'nde şu şekilde tanımlanmıştır; "Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler." Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir. Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.