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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 05 Kasım 2021, Cuma

Mobbing için önce arabulucuya gidilir

Patronum beni sürekli azarlıyor. Mobbing sayılır mı? Nasıl dava açılır?
Bir eylemin mobbing olarak değerlendirilebilmesi için sürekli olması, çalışanın istifa etmesi amacıyla yapılması gerekir. İşçi mobbinge uğradığını ispatlamakla yükümlü olduğundan, uygulanan davranışı ispatladığına inandığı her türlü yasal delili, belgeyi toparlamaya çalışmalı, özellikle yaşanan olaylara şahit olan iş arkadaşlarının şahitlik yapmasını talep etmelidir.
Özellikle dijital ortamda yapılan hakaret, küçük düşürme, işinizi zorlaştırma, görev tanımını ağırlaştırma gibi mobbing içeren yazışma ve belgelerin birer kopyasını almak ispat açısından son derece önemlidir.
Mobbinge uğrayan işçi,
İş sözleşmesini haklı nedene dayanarak feshedebilir,
Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilir,
Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na göre tazminat talep edebilir,
Mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir,
Koşulları söz konusu ise kötü niyet tazminatı hükümlerine de başvurabilir.
Mobbinge uğrayan işçi iş akdini bu nedenle feshederse, istifa etse dahi, kıdem tazminatını da almaya hak kazanacaktır. Mobbing nedeniyle ihbar tazminatına ise hükmedilmeyecektir.
Dava için arabulucuya gidilmesi gerekmektedir.

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