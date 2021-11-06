Komşuyu rahatsız eden ceza alır

Komşum evinde sürekli gürültü yapıyor. Huzurum kalmadı. Ne yapabilirim?

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince komşuların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Bunlardan biri de kişilere rahatsızlık vermemektir. KMK 18. Madde'de belirtildiği üzere, komşular birbirlerini rahatsız edemez, birbirlerinin haklarını çiğneyemez ve yönetim planlarına karşı uyumlu olma hükümlerine sahiptir.

Gürültü yapmak ve komşuyu rahatsız etmek kanun hükmüne aykırılık teşkil eder. Yüksek sesle kavga etmek, uzun süreli müzik dinlemek, uygunsuz zamanlarda yapılan tamir ve tadilat gibi ses çıkarıcı işlemler bir diğerini huzursuz edebilir. Eğer yapılacak işlemler ve zaman zaman ortaya çıkan sebepler, komşuya açıklanır ya da haber verilirse anlayışla karşılanır. Ancak ileri boyutu son derece rahatsız edicidir, bu sebeple hak doğurur.

Kabahatler Kanunu'nun 36. Maddesi'nce gürültüden dolayı kaynaklanan eylemler para cezası ile sonuçlanır. Uygulanan idari para cezasına rağmen devam eden davranışlar var ise, sulh hukuk mahkemesine dava açabilirsiniz.