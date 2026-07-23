Terör devleti İsrail'in Filistin topraklarını gasp etme politikalarını ve bölgede yaşanan hak ihlallerini belgeleyen aktivist Usame Muhamire, 19 Temmuz'da El Halil'e bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki Et-Tuvane köyüne bir grup İsrailli yerleşimcinin saldırı düzenlediğini açıkladı. Muhamire, "Bölgede çok sayıda Filistinli darp edildi. Evler ve özel mülkler hedef alındı. Saldırıya maruz kalan hamile bir kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken bebeğini kaybetti" dedi.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına reğmen birçok noktada sivilleri katletmeye devam ediyor. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) İSRAİL'E TEPKİ YAĞIYOR Katiller ordusu, Mesafir Yatta'da Filistinlilere ait iki evi daha yıktı. İsrail, 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım operasyonunda Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli daha sokakta kaldı.