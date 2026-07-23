Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğrayan hamile Filistinli kadın bebeğini kaybetti
İsrailli teröristlerin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlediği saldırıda darp edilen hamile bir Filistinli kadın bebeğini kaybetti.
Terör devleti İsrail'in Filistin topraklarını gasp etme politikalarını ve bölgede yaşanan hak ihlallerini belgeleyen aktivist Usame Muhamire, 19 Temmuz'da El Halil'e bağlı Mesafir Yatta bölgesindeki Et-Tuvane köyüne bir grup İsrailli yerleşimcinin saldırı düzenlediğini açıkladı. Muhamire, "Bölgede çok sayıda Filistinli darp edildi. Evler ve özel mülkler hedef alındı. Saldırıya maruz kalan hamile bir kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken bebeğini kaybetti" dedi.
İSRAİL'E TEPKİ YAĞIYOR
Katiller ordusu, Mesafir Yatta'da Filistinlilere ait iki evi daha yıktı. İsrail, 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım operasyonunda Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli daha sokakta kaldı.
Aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı. Filistinliler, uluslararası toplumdan sivillerin korunması ve bölgede artan saldırıların durdurulması için harekete geçmesini isterken, insan hakları kuruluşları da Batı Şeria'da yerleşimci şiddetinin son dönemde belirgin şekilde arttığına dikkat çekiyor.