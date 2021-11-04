Sosyal medyadan hakarete çifte dava

Sosyal medyada hakaretin cezası nedir?

Paylaştığımız içeriklerin bir kişinin şeref ve haysiyetine yönelik bir kişilik hakkı ihlali içermemesi gerekir. Örneğin; bir kişiyi küçük düşürmek, yanlış tanıtmak, aşağılamak, gülünç ya da zor duruma sokmak, hedef göstermek, düşman olarak algılanmasına sebep olmak, hakaret etmek, küfretmek, dedikodu yayılmasına sebep olmak, iftirada bulunmak, itibarını zedelemek, taciz etmek, müstehcenlik içerir paylaşımlarda bulunmak, şeref ve haysiyete yönelik bir kişilik hakkı ihlali sonucu doğurabilir ve bu paylaşımınız ifade ve eleştiri özgürlüğünü aşıyorsa hem tazminat talepli bir hukuk davası ile hem de bir ceza davası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bir arkadaşım mesaj ve maillerimi okumuş. Şikayetçi olabilir miyim?

Türk Ceza Kanunu'nun 132. Maddesi'nce haberleşmenin gizliliği temeline göre suç işleyen arkadaşınıza dava açmanız mümkündür. 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis ya da adli para cezası ile yargılanması mümkündür. Gizlilik ihlali, haberleşmenin içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse ceza 1 kat artırılır. Kişi kaydettiği bu içerikleri hukuka aykırı olarak ifşa ederse, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sizin bizzat onunla yaptığınız yazışmaları dahi rızanız olmadan ifşa edemez.