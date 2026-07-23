155 milyarlık bahis vurgunu! Kırmızı bültenli çete lideri Duran Dubai'de yakalandı
IQ Money Ödeme Hizmetleri merkezli soruşturma tamamlandı. Yasa dışı bahsin ana omurgası çökertildi. 155 milyar liralık vurgun yapan Mustafa Duran Dubai’de yakalandı!
Güvenlik birimleri bir çeteye daha darbe indirdi. Kırmızı bültenle aranan Mustafa Duran, Dubai'de enselendi. Buna göre Duran, IQ Money Ödeme Hizmetleri adı altında paravan bir şirket kurdu. 196 yasa dışı bahis sitesine entegre edilen sistem üzerinden 155 milyar liralık dev bir işlem hacmi gerçekleştirdi.
Bahisçilerden toplanan milyarlarca lira; paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" olarak aktarıldı. Sonra da altın, lüks araç, gayrimenkul ve kripto para soğuk cüzdanları üzerinden sistemli bir şekilde aklandı.
MASAK raporlarıyla deşifre edilen bu çok katmanlı kara para ağının bir numaralı ismi olan Mustafa Duran Dubai'de yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Kemal Aktaş tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Duran ve eşinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında 27 yıla kadar hapis cezası istendi. Duran'ın Dubai'den ülkemize iade edileceği öğrenildi.