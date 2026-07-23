Güvenlik birimleri bir çeteye daha darbe indirdi. Kırmızı bültenle aranan Mustafa Duran, Dubai'de enselendi. Buna göre Duran, IQ Money Ödeme Hizmetleri adı altında paravan bir şirket kurdu. 196 yasa dışı bahis sitesine entegre edilen sistem üzerinden 155 milyar liralık dev bir işlem hacmi gerçekleştirdi.

IQ Money internet sitesi (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) Bahisçilerden toplanan milyarlarca lira; paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" olarak aktarıldı. Sonra da altın, lüks araç, gayrimenkul ve kripto para soğuk cüzdanları üzerinden sistemli bir şekilde aklandı.