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155 milyarlık bahis vurgunu! Kırmızı bültenli çete lideri Duran Dubai'de yakalandı

IQ Money Ödeme Hizmetleri merkezli soruşturma tamamlandı. Yasa dışı bahsin ana omurgası çökertildi. 155 milyar liralık vurgun yapan Mustafa Duran Dubai’de yakalandı!

Kaynak Gazete
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155 milyarlık bahis vurgunu! Kırmızı bültenli çete lideri Duran Dubai'de yakalandı

Güvenlik birimleri bir çeteye daha darbe indirdi. Kırmızı bültenle aranan Mustafa Duran, Dubai'de enselendi. Buna göre Duran, IQ Money Ödeme Hizmetleri adı altında paravan bir şirket kurdu. 196 yasa dışı bahis sitesine entegre edilen sistem üzerinden 155 milyar liralık dev bir işlem hacmi gerçekleştirdi.

IQ Money internet sitesi (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)IQ Money internet sitesi (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

Bahisçilerden toplanan milyarlarca lira; paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" olarak aktarıldı. Sonra da altın, lüks araç, gayrimenkul ve kripto para soğuk cüzdanları üzerinden sistemli bir şekilde aklandı.

155 milyarlık bahis vurgunu! Kırmızı bültenli çete lideri Duran Dubai'de yakalandı-3

MASAK raporlarıyla deşifre edilen bu çok katmanlı kara para ağının bir numaralı ismi olan Mustafa Duran Dubai'de yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Kemal Aktaş tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Duran ve eşinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında 27 yıla kadar hapis cezası istendi. Duran'ın Dubai'den ülkemize iade edileceği öğrenildi.

Yasa dışı bahsin can damarına neşter! IQ Moneyin sahibi Mustafa Durana kırmızı bültenYasa dışı bahsin can damarına neşter! IQ Moneyin sahibi Mustafa Durana kırmızı bülten
Yasa dışı bahsin can damarına neşter! IQ Money'in sahibi Mustafa Duran'a kırmızı bülten

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155 milyarlık bahis vurgunu! Kırmızı bültenli çete lideri Duran Dubai'de yakalandı-5 155 milyarlık bahis vurgunu! Kırmızı bültenli çete lideri Duran Dubai'de yakalandı-6 155 milyarlık bahis vurgunu! Kırmızı bültenli çete lideri Duran Dubai'de yakalandı-7

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