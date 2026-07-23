CANLI YAYIN
Geri

İyiliğin acı sonu: Cezaevinden çıktı 3 çocuğuna bakan kadını öldürdü

Cezaevinden çıkan Yusuf Berber, içerde kaldığı sürede ortada kalan 3 çocuğuna bakan nikahsız yaşadığı Tutku Burcu Köseoğlu'nu meyve bıçağıyla öldürdü.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İyiliğin acı sonu: Cezaevinden çıktı 3 çocuğuna bakan kadını öldürdü

Karabük'te yaşayan Yusuf Berber (48), resmi nikahlı eşine şiddet uygulayınca tutuklandı. Eşi eve terk edince ortada kalan 3 çocuğuna ise nikahsız yaşadığı Tutku Burcu Köseoğlu (29) sahip çıktı. Bir süre sonra tahliye olan Yusuf Berber, alkol alıp Köseoğlu'na şiddet uyguladı.

Tutku Burcu Köseoğlu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Tutku Burcu Köseoğlu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

Kadın ayrılmak istedi. Berber de eline geçirdiği meyve bıçağıyla Köseoğlu'nu boğazından bıçaklayarak öldürdü. Ardından bileklerini keserek intihar girişinde bulundu.

İyiliğin acı sonu: Cezaevinden çıktı 3 çocuğuna bakan kadını öldürdü-3

Yaralanan cani polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın tanığı olan 3 kardeş ise polis tarafından koruma altına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İyiliğin acı sonu: Cezaevinden çıktı 3 çocuğuna bakan kadını öldürdü-5 İyiliğin acı sonu: Cezaevinden çıktı 3 çocuğuna bakan kadını öldürdü-6 İyiliğin acı sonu: Cezaevinden çıktı 3 çocuğuna bakan kadını öldürdü-7
Midas Haziran 3. dönem çekiliş sonuçları açıklandı: İşte iPhone 17 Pro 256 GB kazanan asil ve yedek talihli
SONRAKİ HABER

Midas Haziran 3. dönem çekiliş sonuçları

 8 aylık hamile eşine tatlı almak için dışarı çıktı bıçaklı saldırıya uğradı: Tetiklenen eşi acil doğuma alındı
ÖNCEKİ HABER

Hamile eşine tatlı almaya çıktı, bıçaklandı
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler