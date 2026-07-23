Karabük'te yaşayan Yusuf Berber (48), resmi nikahlı eşine şiddet uygulayınca tutuklandı. Eşi eve terk edince ortada kalan 3 çocuğuna ise nikahsız yaşadığı Tutku Burcu Köseoğlu (29) sahip çıktı. Bir süre sonra tahliye olan Yusuf Berber, alkol alıp Köseoğlu'na şiddet uyguladı.