İyiliğin acı sonu: Cezaevinden çıktı 3 çocuğuna bakan kadını öldürdü
Cezaevinden çıkan Yusuf Berber, içerde kaldığı sürede ortada kalan 3 çocuğuna bakan nikahsız yaşadığı Tutku Burcu Köseoğlu'nu meyve bıçağıyla öldürdü.
Giriş Tarihi:
Karabük'te yaşayan Yusuf Berber (48), resmi nikahlı eşine şiddet uygulayınca tutuklandı. Eşi eve terk edince ortada kalan 3 çocuğuna ise nikahsız yaşadığı Tutku Burcu Köseoğlu (29) sahip çıktı. Bir süre sonra tahliye olan Yusuf Berber, alkol alıp Köseoğlu'na şiddet uyguladı.
Kadın ayrılmak istedi. Berber de eline geçirdiği meyve bıçağıyla Köseoğlu'nu boğazından bıçaklayarak öldürdü. Ardından bileklerini keserek intihar girişinde bulundu.
Yaralanan cani polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın tanığı olan 3 kardeş ise polis tarafından koruma altına alındı.
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