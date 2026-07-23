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Demans riski giderek artıyor: Uzman korunmanın yollarını anlattı

Bunama olarak bilinen demans, milyonlarca kişiyi etkiliyor. Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, tedavisi olmayan hastalıkta riski azaltmaya yönelik 7 öneride bulunuyor.

Kaynak Gazete
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Demans riski giderek artıyor: Uzman korunmanın yollarını anlattı

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen demans, yaşlanan nüfusla giderek daha önemli bir halk sağlığı sorunu haline geliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, "Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) güncellediği 'Demans Riskinin Azaltılması Rehberi', hastalığın ortaya çıkma riskini azaltabilecek yaşam tarzı değişikliklerine ilişkin güncel bilimsel kanıtları bir araya getiriyor" diyor. Şu bilgileri veriyor:

Demansa karşı 8 yeni risk faktörü belirlendi. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Demansa karşı 8 yeni risk faktörü belirlendi. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

GÖRÜLME SIKLIĞINI ARTIYOR

Dünya genelinde 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 57 milyon kişi demansla yaşıyor. Demansı tamamen durduran ya da geriye çeviren kesin bir tedavi henüz bulunmuyor. Bu nedenle yaşam boyu uygulanabilecek koruyucu stratejiler, gelecekte demans görülme sıklığını azaltmada en etkili yaklaşım olarak kabul ediliyor.

Demans riski giderek artıyor: Uzman korunmanın yollarını anlattı-3

YENİ RİSK FAKTÖRLERİ EKLENDİ

Risk faktörlerinin önemli bir bölümü değiştirilebilir özellik taşıyor ve bunların erken dönemde kontrol altına alınması büyük önem taşıyor. Güncellenen rehberde HIV, inme ve travmatik beyin hasarı başta olmak üzere 8 yeni risk faktörü yer alıyor. Rehberde öneriler üç temel başlık altında toplanıyor: Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi, demans riskiyle ilişkili sağlık sorunlarının etkin yönetimi, çevresel risk faktörlerinin azaltılması.

Demans riski giderek artıyor: Uzman korunmanın yollarını anlattı-4

DÜZENLİ AKDENİZ TİPİ BESLENİN

Demans riski giderek artıyor: Uzman korunmanın yollarını anlattı-5 Düzenli fiziksel aktivite yapın.
Demans riski giderek artıyor: Uzman korunmanın yollarını anlattı-6 Sosyal yaşamın içinde kalın, sosyal ilişkilerinizi sürdürün.
Demans riski giderek artıyor: Uzman korunmanın yollarını anlattı-7 Tansiyon, diyabet ve kolesterol gibi kronik hastalıklarınızı kontrol altında tutun.
Demans riski giderek artıyor: Uzman korunmanın yollarını anlattı-8 Sigara kullanmayın, alkol tüketimini sınırlandırın.
Demans riski giderek artıyor: Uzman korunmanın yollarını anlattı-9 Akdeniz tipi dengeli ve sağlıklı beslenin.
Demans riski giderek artıyor: Uzman korunmanın yollarını anlattı-10 İşitme ve görme kayıplarını ihmal etmeyin, gerektiğinde tedavi olun.
Demans riski giderek artıyor: Uzman korunmanın yollarını anlattı-11 Düzenli ve kaliteli uyuyun, beyin sağlığını destekleyen yaşam alışkanlıkları edinin.

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Demans riski giderek artıyor: Uzman korunmanın yollarını anlattı-13 Demans riski giderek artıyor: Uzman korunmanın yollarını anlattı-14 Demans riski giderek artıyor: Uzman korunmanın yollarını anlattı-15

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