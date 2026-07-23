Demans riski giderek artıyor: Uzman korunmanın yollarını anlattı
Bunama olarak bilinen demans, milyonlarca kişiyi etkiliyor. Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, tedavisi olmayan hastalıkta riski azaltmaya yönelik 7 öneride bulunuyor.
Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen demans, yaşlanan nüfusla giderek daha önemli bir halk sağlığı sorunu haline geliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, "Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) güncellediği 'Demans Riskinin Azaltılması Rehberi', hastalığın ortaya çıkma riskini azaltabilecek yaşam tarzı değişikliklerine ilişkin güncel bilimsel kanıtları bir araya getiriyor" diyor. Şu bilgileri veriyor:
GÖRÜLME SIKLIĞINI ARTIYOR
Dünya genelinde 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 57 milyon kişi demansla yaşıyor. Demansı tamamen durduran ya da geriye çeviren kesin bir tedavi henüz bulunmuyor. Bu nedenle yaşam boyu uygulanabilecek koruyucu stratejiler, gelecekte demans görülme sıklığını azaltmada en etkili yaklaşım olarak kabul ediliyor.
YENİ RİSK FAKTÖRLERİ EKLENDİ
Risk faktörlerinin önemli bir bölümü değiştirilebilir özellik taşıyor ve bunların erken dönemde kontrol altına alınması büyük önem taşıyor. Güncellenen rehberde HIV, inme ve travmatik beyin hasarı başta olmak üzere 8 yeni risk faktörü yer alıyor. Rehberde öneriler üç temel başlık altında toplanıyor: Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi, demans riskiyle ilişkili sağlık sorunlarının etkin yönetimi, çevresel risk faktörlerinin azaltılması.
DÜZENLİ AKDENİZ TİPİ BESLENİN
Düzenli fiziksel aktivite yapın.
Sosyal yaşamın içinde kalın, sosyal ilişkilerinizi sürdürün.
Tansiyon, diyabet ve kolesterol gibi kronik hastalıklarınızı kontrol altında tutun.
Sigara kullanmayın, alkol tüketimini sınırlandırın.
Akdeniz tipi dengeli ve sağlıklı beslenin.
İşitme ve görme kayıplarını ihmal etmeyin, gerektiğinde tedavi olun.
Düzenli ve kaliteli uyuyun, beyin sağlığını destekleyen yaşam alışkanlıkları edinin.