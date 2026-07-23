Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen demans, yaşlanan nüfusla giderek daha önemli bir halk sağlığı sorunu haline geliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, "Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) güncellediği 'Demans Riskinin Azaltılması Rehberi', hastalığın ortaya çıkma riskini azaltabilecek yaşam tarzı değişikliklerine ilişkin güncel bilimsel kanıtları bir araya getiriyor" diyor. Şu bilgileri veriyor:

Demansa karşı 8 yeni risk faktörü belirlendi. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) GÖRÜLME SIKLIĞINI ARTIYOR Dünya genelinde 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 57 milyon kişi demansla yaşıyor. Demansı tamamen durduran ya da geriye çeviren kesin bir tedavi henüz bulunmuyor. Bu nedenle yaşam boyu uygulanabilecek koruyucu stratejiler, gelecekte demans görülme sıklığını azaltmada en etkili yaklaşım olarak kabul ediliyor.