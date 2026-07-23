Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, 29 Haziran'da yayımlanan SEDDK Genelgesi ile yetkisiz hasar aracılığı faaliyetlerine yönelik önemli hukuki ve idari tedbirlerin hayata geçirildiğini, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren Trafik Sigortası Genel Şartları değişiklikleriyle de hasar yönetiminde vatandaş odaklı yeni bir döneme girildiğini belirterek, yapılan reformların birbirini tamamlayan güçlü bir dönüşüm oluşturduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eyüp Özsoy, yapılan düzenlemelerin yalnızca hasar süreçlerini hızlandıran ve sadeleştiren teknik değişiklikler olmadığını belirterek, yıllardır hem vatandaşın mağduriyetini artıran hem de sigorta sistemine ek maliyet yükleyen gayri yasal hasar takip faaliyetlerine karşı önemli bir adım atıldığını söyledi. "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yetkisiz hasar takip faaliyetlerini önlemeye yönelik hayata geçirdiği düzenlemelerin en büyük kazananı sigortalılar olacak. Özellikle trafik kazası mağdurlarının iletişim bilgilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilerek aranması ve hasar takibi teklif edilmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hukuka aykırı bir fiildir" diyen Özsoy, şunları söyledi:

'HAKLAR KORUNACAK'

"Sigorta sektörü açısından önemli olan husus, yalnızca hasar danışmanlığı yapılması değildir. Suç teşkil eden davranış; kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi, kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılmasıdır. Bu nedenle, kazanın hemen ardından mağdurları arayan ve kişisel verilerini yasal olmayan yollarla temin eden kişi veya kuruluşlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde TCK kapsamında ceza soruşturmaları yürütülebileceği gibi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından da KVKK kapsamında idari yaptırım süreçleri işletilebilmektedir. SEDDK tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemeler, yalnızca sigorta sektöründeki işleyişi değil, aynı zamanda vatandaşların kişisel verilerinin korunmasını da güçlendiren önemli bir adımdır. Bu düzenlemeler sayesinde hem sigortalıların hakları daha etkin korunacak hem hukuka aykırı yöntemlerle faaliyet gösteren yetkisiz hasar aracılarıyla mücadelede daha güçlü hukuki zemin oluşacaktır."