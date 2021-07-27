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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 27 Temmuz 2021, Salı

Küçük çocuk anneyle kalır

Eşimden boşanmak istiyorum. Beni çocukların velayetini almakla tehdit ediyor. Çocuklarımdan asla vazgeçemem. Velayet kime verilir?
Velayet konusunda gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, gerek Yargıtay'ın içtihatlarıyla oluşturduğu görüş, gerekse yasal düzenlemeler gereği müşterek çocukların velayetleri hususunda karar tesis edilirken, çocukların içinde bulundukları düzen, okul ve sosyal çevre, psikolojik yönden en az düzeyde etkilenecekleri şekilde üstün yararları göz önünde bulundurulmalıdır.
Yaşı küçük olan çocukların velayeti anne bakım ve ilgisine muhtaç oldukları için anneye verilir. İdrak kabiliyetine sahip yaşta olan çocuklar bakımından mahkeme pedagoglar vasıtasıyla çocuğun üstün yararını tespit ederken mutlaka ve mutlaka çocuğun da görüşünü almalıdır. Sizin müşterek çocuğa sağlayacağınız olanaklar, ilgi ve alaka yanında, çocuğunuzun ifade ettiği görüş mahkemenin velayet kararında oldukça önemli olacaktır. Hakim çocuğun psikolojisinin en az düzeyde etkileneceği şekilde karar vermelidir.

Eski eşim çocuğumuzu türlü bahanelerle göstermiyor. Bu konuda ne yapabilirim?
Eşinizin size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Çocuğunuzu, mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi, çocuğu size göstermemesi, çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz.

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