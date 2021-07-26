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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 26 Temmuz 2021, Pazartesi

Mobbing mağduru tazminat kazanır

Müdürüm sürekli beni azarlıyor. Yaptığım hiçbir şeyi de beğenmiyor. Mobbing sayılır mı? Haklarım neler?
Öncelikli olarak çalışanın mobbing nedeniyle iş akdini feshederek mobbing tazminatı talep edebilmesi için öncelikle uğradığı davranışın mobbing olup olmadığını doğru bir şekilde değerlendirmesi gerekir.
Bir eylemin mobbing olarak değerlendirilebilmesi için sürekli olması, istifa etmesi amacıyla yapılması gerekir. Yani işyerinde işçinin uğradığı her kötü muamele mobbing değildir. İşçi mobbinge uğradığını ispatlamakla yükümlüdür.
Mobbinge uğrayan;
● İş sözleşmesini haklı nedene dayanarak feshedebilir, ● Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı talep edebilir, ● Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na göre tazminat isteyebilir, ● Mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.
● Mobbinge uğrayan işçi iş akdini bu nedenle feshederse, istifa etse dahi, kıdem tazminatını da almaya hak kazanacaktır. Mobbing nedeniyle iş akdinin feshi halinde ihbar tazminatına ise hükmedilmeyecektir.

Kıdem tazminatı hangi durumlarda ödenir?
Kıdem tazminatına hak kazanmak için kurumda en az 1 yıllık çalışma süresi doldurulmalı ve iş akdi istifa veya işveren tarafından haklı bir nedenin varlığı sebebi ile feshedilmemiş olmalıdır. İşçi, emeklilik, mobbing veya haklı bir nedenle fesih hakkını kullanarak istifa ediyorsa yine tazminat almaya hak kazanacaktır. Yine askerlik, sağlık, iş koşullarında esaslı değişiklik, kadın işçi için evlilik gibi nedenlerle işçinin istifa etmesi halinde, gerekli diğer şartların oluşmasıyla da işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçinin ölmesi halinde mirasçıları tazminat talebinde bulunabileceklerdir.

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