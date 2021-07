İşe geç gidenden kesinti olur mu?

İşime geç kaldığım için ay başında maaşım kesilmiş olarak geldi.Böyle bir durum mümkün müdür? Ne kadarlık bir kesinti olabilir?

İş Kanunu gereği işçi ve işverenin birbirine karşı yükümlülükleri vardır.

Belirtilen iş saatlerinde işyerinde olmak gereklidir.

Bu sizin İş Kanunu'na göre işverene verdiğiniz bir taahhüttür. İşe girerken anlaşılan saatlerde gelmek ve çıkmak işverene karşı borcunuzdur. Sürekli olmamak kaydı ile yaşanan gecikmelerin sebepleri dahilinde bazen durumlar tolere edilir, bazen deliller ve gerekçelerle durum işverene beyan edilir ve bir sorun yaşanmaz.

Hukuki çerçeveden bakıldığında İş Kanunu'na göre işe geç geldiğiniz zaman maaşınızdan kesinti yapılması haklı bir durumdur. Burada esas olay neye göre kesintinin yapılacağıdır.

İşveren 1 saatlik bir gecikme durumunda 1 saatlik ücretinizi keserken, 3 saatlik bir gecikmede 3 saatlik ücret kesmelidir. Fazlası olamaz ve saat başına gecikme durumu ile maaş hesaplanır.

Özel bir şirkette çalışıyorum. Maaşımızın yanı sıra her ay prim imkanı var. Primler kıdem tazminatı hesabına dahil edilir mi?

Kıdem tazminatının hesabı, bilinenin aksine işçinin son maaşından ibaret değildir. Bu hesaplamada işçiye yapılan sürekli kazanımlar da hesaba dahil edilecek ve işçinin brüt maaşı bu yolla hesaplanacaktır. Basit bir anlatımla, kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin maaşı, primi, ikramiyeleri, giyecek, yakacak yardımı gibi düzenli bir şekilde yapılan her türlü ödeme dikkate alınacaktır. Prim ödemeleri de her ay düzenli bir şekilde ödenen bir kazanım olduğundan, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınacaktır.